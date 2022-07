Hovedindeksen steg 0,8 prosent til 1.159,96 fredag.

Ved børsslutt ble et fat Brent-olje handlet til 101,23 dollar, opp 2,2 prosent i dag. WTI-oljen steg 2,3 prosent til 97,96 dollar.

Equinor-aksjen la på seg 1,5 prosent til 326,65 kroner, Aker BP steg 0,7 prosent til 322,40 kroner og Vår Energi hoppet 4,4 prosent til 36,30 kroner.

Resultatsesong

Norske Skog ble dagens vinner på Oslo Børs med en oppgang på 19 prosent. Selskapet publiserte i dag tidlig positive tall for andre kvartal, og Carnegie-analytiker Morten Normann mener aksjen kan tredobles.

Schibsted falt 1,7 prosent til 158,50 kroner etter skuffende drift og milliardnedskrivninger i andre kvartal.

Pål Wibe skulle være ferdig som XXL -sjef i september, men går av i god tid før dette og etterlater XXL med krisetall . Selskapet hadde en omsetningsreduksjon i Norge på 11,7 prosent, og Analytiker Carl Frederick Bjerke mener det er ingen grunn til å tro at tredje kvartal har startet sterkere . XXL-aksjen er ned over 50 prosent så langt i år, og styreleder Hugo Maurstad benyttet fredag muligheten til å laste opp med aksjer i selskapet. Aksjen seg 4,5 prosent til 6,15 kroner i dag.

Kjemikalieselskapet Borregaard melder om rekordhøye driftsresultater i andre kvartal, men ruster seg opp for nedgang i økonomien. Aksjen la på seg 10,8 prosent til 166,40 kroner.

Pante- og resirkuleringsselskapet Tomra slo forventingene med god margin og kunne vise til rekordomsetning i andre kvartal. Likevel falt aksjen med 1,9 prosent til 192,46 kroner.

Tre meglerhus oppjusterer kursmålet i Europris etter et historisk sterkt kvartal. Aksjekursen steg 2,3 prosent til 56,50 kroner fredag, etter gårsdagens opptur på nesten 17 prosent.

Gjensidige -aksjen falt 1,8 prosent tross overbevisende kvartalstall.

Nyheter

Cyviz steg 7 prosent etter kontrakt på 2,45 millioner dollar med en strategisk forsvarskunde i Midtøsten. Kunden investerer i det som kommer til å bli et av verdens største kommando- og kontrollsentre.

Hynion falt 0,6 prosent til 1,43 kroner etter at svenske myndigheter har støttet to hydrogenstasjoner med over 60 millioner svenske kroner.

PGS har gått inn som storeier i deepC Store i bytte mot leveranse av geologiske og geofysiske tjenester. Aksjen falt 0,1 prosent fredag.

Golden Ocean markerer seg ved å stige nesten 5 prosent. Borr Drilling la på seg 0,5 prosent til 27,70 kroner etter gårsdagens krakk. Riggselskapet varslet fredag om en kontrakt i Thailand.

DNB stengte ukens siste handelsdag ned 1,7 prosent til 179,35 kroner, og var dagens nest mest omsatte aksje bak Equinor.