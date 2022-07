Knallsterk avslutning på Wall Street

Sterke kvartalstall sendte indeksene opp i ukens siste handelsdag. De toneangivende indeksene i New York endte som følgende:

S&P 500 steg 1,91 prosent til 3.862,89.

Nasdaq steg 1,79 prosent til 11.452,42.

Dow Jones steg 2,14 prosent til 31.286,02.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 3,6 basispunkter til 2,92 prosent, mens VIX-indeksen falt 8,33 prosent til 24,2.

Både Wells Fargo og Citigroup la tidligere i dag frem knalltall for årets andre kvartal, og bidro til å senke bekymringene i et marked som preges av inflasjon og resesjonsfrykt. Dette kommer etter at JP Morgan og Morgan Stanley tidligere denne uken leverte skuffende tall. Denne uken ble det kjent at Fed kan ende med å sette opp styringsrenten med historisk 100 basispunkter, og har bidratt til uroen i markedet. Markedet tror nå 75 basispunkter er mest sannsynlig.

– Markedet er blitt litt mer overbeviste om at Fed sannsynligvis ikke vil sette renten opp med et helt prosentpoeng på slutten av måneden, og at vi nærmer oss der hvor vi ser toppen på Feds rentepolitikk, sa senior analytiker i OANDA Edward Moya.

Markedet ser derimot ut til å prise inn en renteheving på 75 basispunkter, ifølge Kathy Bostjancic i Oxford Economics.

Detaljhandelsomsetningen var opp 1,0 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,8 prosent. Importprisindeksen i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis i perioden mens det var ventet en oppgang på 0,7 prosent. Den amerikanske industriproduksjonen falt derimot med 0,2 prosent på månedsbasis i juni. Her var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Christopher Waller, kjent som en av haukene i Federal Open Market Committee, adresserte de overraskende høye inflasjonstallene for juni i en tale han holdt torsdag.

«Tatt i betraktning KPI for juni, så støtter Waller enda en heving på 75 bp, noe som vil løfte styringsrentene til 2,5 prosent, et nivå Waller anser som nær nøytralrenten, der pengepolitikken hverken stimulerer eller strammer inn», skriver analytiker Kelly Chen i en rapport fra DNB Markets.

Bevegelser

Citigroup steg 13,05 prosent etter kvartalstallene overgikk forventningene. De høyere rentemarginene har dratt resultatet i bankaksjen opp.

Wells Fargo bykset 6,17 prosent til 41,13 dollar etter at også de leverte gode tall.

Tesla steg 0,74 prosent til 720,20 dollar, og verdsettes da til 746 milliarder dollar.

Exxon Mobil steg fredag kveld sammen med oljeprisen. Aksjen endte opp 1,44 prosent til 84,34 dollar.

Gull, sølv, olje og krypto

Gullprisen falt 0,15 prosent onsdag og endte på 1.703,30 pr unse.

Sølvprisen steg 1,95 prosent til 18,58 pr unse.

Prisen på Nordsjøolje steg 1,75 prosent til 100,89 dollar per fat.

Bitcoinprisen steg onsdag 2,32 prosent til 21.165,00 dollar.

Ethereumprisen steg også og endte opp gode 5,84 prosent til 1.266,03 dollar.