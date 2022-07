Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,8 prosent like etter klokken 07 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenrapport mandag at han tror Oslo Børs åpner opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,1] prosent.

Analytikeren peker på at til tross for at resultatsesongen for 2. kvartal såvidt har startet, kan sterke tall fra Wall Street fredag være en indikasjon på underliggende styrke i den amerikanske økonomien.

«Selv om prispresset, eller inflasjonen, siste 12 måneder er på det høyeste nivået på over 40 år, er det få tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft har svekket seg i perioden. Med andre ord er det ikke gitt at en resesjon er nærstående», skriver Berntsen.

Han tror også at det som på fedspeak refereres til som en økonomisk myklanding ikke er urealistisk å håpe på:

«Fed er for øvrig ventet å sette styringsrenten opp i store hopp de kommende møtene for å temme inflasjonen på mellomlang sikt. Så fremt arbeidsledigheten ikke stiger nevneverdig som en følge av dette, kan en økonomisk myklanding være realistisk å håpe på», skriver analytikeren, og fortsetter:

«En myklanding, gitt dagens utfordringer, vil være godt nytt for verdens aksjemarkeder, som er kraftig ned inneværende år. Oslo Børs er ett av få unntak, som har holdt seg “flytende” grunnet skyhøye olje -og gasspriser, samt dollarkurs.»

Asia

Shanghai Composite styrkes 1,5 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes med 2,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,7 prosent.

I India er Sensex opp 0,7 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,9 prosent og Straits Times i Singapore stiger 0,6 prosent.

Børsene i Japan er stengt mandag grunnet ferie.

Oljeprisen

Nordsjøoljen Brent stiger mandag morgen med 0,71 prosent til 101,88 dollar fatet. Prisen på et fat med WTI-olje stiger også, med 0,37 prosent til 97,96 dollar.