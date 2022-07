Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 11.546,75 poeng mens Dow Jones står i 31.609,19 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 3.895,07 poeng.

Mandag morgen har Bank of America og Goldman Sachs presentert sine kvartalstall. Førstnevnte legger på seg 2,8 prosent mens sistnevnte stiger 4,3 prosent i åpningsminuttene.

Samtidig som Farnborough Airshow starter i Storbritannia, har Delta Air Lines bestemt seg for å kjøpe 100 Boeing 737 Max 10-fly til en verdi på rundt 13,5 milliarder dollar. I tillegg har Delta sikret seg en opsjon på ytterligere 30 fly av den største modellen i Boeings Max-familie. Boeing-aksjen stiger 5,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,9 prosent til 24,94.

Knallsterke tall fra to av verdens største finansforetak, Citigroup (+13,2 prosent) og Wells Fargo (+6,2 prosent), bidro til solid oppgang på New York-børsen fredag. Dow Jones gikk opp 2,2 prosent mens S&P 500 og Nasdaq la på seg henholdsvis 1,9 prosent og 1,8 prosent.

«Resultatsesongen for 2. kvartal har så vidt startet, og fredagens tall kan være en indikasjon på underliggende styrke i amerikansk økonomi. Det vil si at selv om prispresset siste 12 måneder er på det høyeste nivået på over 40 år, er det få tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft har svekket seg i perioden. Med andre ord er det ikke gitt at en resesjon er nærstående», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.