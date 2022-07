Hovedindeksen på Oslo Børs steg mandag 2,9 prosent til 1.1193,88 poeng. De største europeiske indeksene FTSE 100, DAX og CAC 40 endte også dagen med positivt fortegn.

Et fat Nordsjøolje steg 4,5 prosent og kostet 105,80 dollar ved stengetid mandag. Prisen WTI steg 4,3 prosent til 101,77 dollar fatet. Til tross for flere koronatilfeller i Kina stiger oljeprisen støttet av en svakere dollar og en begrenset tilbudsside, ifølge Reuters.

Oppgangen i oljeprisen dro med seg de tre norske oljekjempene. Equinor steg 4,7 prosent til 342,00 kroner, Aker BP steg 4,9 prosent til 338,30 kroner, og Vår Energi steg 3,2 prosent til 37,44 kroner.

Nel mottok i dag sin største ordre noensinne på 200 MW elektrolyse-utstyr. Kontrakten oppgis til å være 45 millioner euro, tilsvarende drøye 450 millioner kroner. Aksjen steg 19,1 prosent til 15,76 kroner og steg nest mest i dagens handel.

Analytikerne i ABG Sundal Collier og DNB Makrets hevet mandag kursmålene sine i Norske Skog til henholdsvis 75 og 100 kroner aksjen. Selskapet steg 3,1 prosent til 69,60 kroner, og endte i all time high.

Også Höegh Autoliners bykset mandag på nytt kursmål. ABGs shippinganalytiker Petter Haugan hevet kursmålet fra 64 til 70 kroner, og ser på aksjen som en potensiell doblingskandidat. Mandag steg aksjen 13,8 prosent til 32,55 kroner aksjen.

SAS er fortsatt for alvor i trøbbel, og preges av streik og restrukturering. Forhandlingene med pilotene foregår fortsatt i Stockholm. – Dette er ikke en vanlig forhandling, det er en eksistensiell forhandling med for SAS, sier Nyman i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT mandag.

– Det er en meget, meget alvorlig situasjon. Vi har vært i mekling i tre-fire uker og i konflikt i over to uker. Vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor jeg som forhandlingsleder må innse at nå kommer vi ikke lenger, sa forhandlingsleder Marianne Hærnes i SAS. SAS-aksjen steg 11,1 prosent til 0,6656 kroner.

Aker Horizons datterselskap Mainstream Renewable Power annonserte i dag en stor salgsavtale i Afrika. Aker Horizons steg 10,5 prosent til 15,45 kroner aksjen.

Selskaper som Green Energy Group, Kahoot og Autostore leverte også en solid start på uken og steg henholdsvis 16,7 prosent, 5,8 prosent og 5,9 prosent.

Blant dagens tapere var Zwipe som falt 9,4 prosent, og Kjos familiens Norwegian Block Exchange som endte ned 6,0 prosent.