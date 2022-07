Etter en positiv start på handelsdagen stengte alle de tre hovedindeksene på New York-børsen ned mandag.

S&P 500 falt 0,8 prosent til 3.831,83.

Nasdaq falt 0,8 prosent til 11.360,05.

Dow Jones stengte ned 0,7 prosent til 31.072,61.

Ved børsslutt på Wall Street står den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten til 2,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 5,8 prosent til 25,6 mandag.

Nedgangen kommer etter en sterk avslutning forrige uke. Fredag steg S&P, Nasdaq og Dow Jones henholdsvis 1,9, 1,8 og 2,1 prosent. Gode kvartalstall fra to av verdens største finansforetak, Citigroup (+13,2 prosent) og Wells Fargo (+6,2 prosent) bidro til den solide oppgangen.

Mandag morgen presenterte Bank of America og Goldman Sachs sine kvartalstall. Førstnevnte hadde en flat dag på børsen mens sistnevnte steg 2,6 prosent etter gode kvartalstall.

Andre selskaper som publiserer sine kvartalstall denne uken er Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Tesla, United Airlines, Union Pacific og Verizon.

Teknologigiganten Apple falt mandag 2,1 prosent til 147,07 dollar. Peter Boockvar, investeringssjef i Bleakley Advisory Group, trekker frem den pågående overgangen fra goder til tjenester blant den amerikanske befolkningen.

«Konsumentene kommer ikke til å kjøpe laptops eller bytte telefon hvert år», sier han til CNBC.

FED

En rapport fra Wall Street Journal søndag sa at sentralbanken er på vei til å heve renten med 75 basispunkter, i stedet for den fulle prosentpoengøkningen som er anslått av enkelte markedsdeltakere. Sjeføkonom i Goldman Sachs, Jan Hatzius, sa i et notat over natten at også han forventet at Fed ville heve renten med tre fjerdedeler.

Likevel har resesjonsfrykt vært fremtredende de siste ukene med høy inflasjon, kraftige renteøkninger og en invertert rentekurve.

«Markedene vil sannsynligvis forbli volatile i de kommende månedene og handle basert på håp og frykt om økonomisk vekst og inflasjon,» sier Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global Wealth Management.

Inntjeningsforventinger

Til tross for den økende frykten for lavkonjunktur, forventes S&P 500-selskapene å øke sine inntjeninger med 4,2 prosent målt mot samme kvartal i fjor, ifølge konsensusanalytikeres estimater samlet av FactSet.

Resultatforventningene for hele året er fortsatt høye, og analytikere anslår at S&P 500-selskapene vil øke 2022-inntektene med 9,9 prosent, viser data samlet av FactSet.

«Vi forventer at resultatene generelt sett er i orden,» sa Terry Sandven, aksjestrateg i US Bank Wealth Management. «Fokuset vil først og fremst være på marginer og i hvilken grad selskaper er i stand til å overføre høyere innsatskostnader til konsumentene. Dette vil diktere våre verdivurderinger.”

Energiaksjer i den brede S&P 500-indeksen steg mandag. Aksjene til Hess steg 4,8 prosent, Devon Energy økte 3,6 prosent, og Marathon Oil klatret nesten 3,5 prosent.

I mellomtiden falt Boeing-aksjene litt etter nyhetene om at Delta Air Lines kjøpte 100 737 Max 10-fly. Aksjene til Delta hoppet rundt 3,5 prosent.