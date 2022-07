Oslo Børs er ned like etter kl 14 tirsdag. Hovedindeksen står i 1.188,77 poeng, ned 0,43 prosent. Dette kommer etter en oppgang på 2,9 prosent mandag.

Etter å ha tapt to milliarder kroner, er SAS-streiken over. Til tross for dette fyker SAS opp hele 11,2 prosent til 0,74 kroner pr. aksje.

Kvartalstall

En rekke selskaper la frem kvartalstall tirsdag.

Telenor var blant disse, og slo analytikernes forventninger. Fasiten viste en EBITDA før andre poster på 12.501 millioner kroner, som var i tråd med selskapets forventinger. Aksjen faller 4,8 prosent til en kurs på 126,4 kroner.

For Elkem ble andre kvartal i år det syvende kvartalet på rad med forbedret driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), og selskapet knuste konsensus. Det gode resultatet var spesielt drevet av sterke resultater for silikon-produkter og karbonløsninger. Aksjen stiger hele 11,4 prosent til en kurs på 35,7 kroner.

Yara la frem et resultat før skatt på 921 millioner dollar for andre kvartal, en oppgang fra 706 millioner dollar samme kvartal i fjor. Aksjen er ned 0,3 prosent til 410 kroner pr. aksje.

Komplett viser i andre kvartal svakere tall med et driftsresultat på minus ti millioner kroner. Aksjen faller 5,1 prosent til en kurs på 19,3 kroner.

Bevegelser

Ellers stiger lakseoppdretteren Lerøy Seafood med 0,3 prosent til en kurs på 73,35 kroner. Dette kommer etter at Nordea-forvalter Audhil Aabø mener at aksjen er ufortjent billig.

Aabø har også tro på et annet lakseselskap, Salmon Evolution. Aabø liker Salmon Evolutions solide vekstambisjoner og håndfaste planer for videre utbygging i Norge og Sør-Korea. Aksjen stiger med 1,2 prosent til en kurs på 9 kroner.

Høegh Autoliners var en av de store vinnerne mandag med en oppgang på 13,8 prosent, tirsdag stiger aksjen 5,2 prosent til 34,3 kroner pr. aksje. Høegh-fetterne sitter nå på aksjer i selskapet for 2,98 milliarder kroner. Siden noteringen på tampen av november er rederne blitt 1,06 milliarder kroner rikere.

Et annet shippingselskap, Flex LNG , synker med 4 prosent til en kurs på 278,6 kroner. Dette kommer til tross for at Petter Haugen i ABG Sundal Collier høyner kursmålet i aksjen.

Airthings stiger 7,8 prosent til en kurs på 4,2 kroner, etter at markedsdirektør Lauren Pedersen har kjøpt 52.000 aksjer i Airthings til kurs på 3,89 kroner.

Silisiumselskapet REC Silicon synker faller tungt med 8,4 prosent til en kurs på 15,6 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 2 prosent til en pris på 104,1 dollar per fat. Samtidig faller WTI-oljen 2,6 prosent, og et fat koster nå 99,95 dollar.

Equinor faller 0,8 prosent til 339,2 kroner pr. aksje, mens Aker BP faller 0,7 prosent til 335,6 kroner pr. aksje.

Les tirsdagens oljekommentar her.