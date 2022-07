Kraftig nedtur for IBM og Finnair

Franske EDF var blant tirsdagens europeiske børsvinner tirsdag. Aksjekursen steg med 15 prosent etter at Frankrikes myndigheter bekreftet at de skal betale 9,7 milliarder euro for fullstendig å nasjonalisere det gjeldstyngede kraftselskapet.

På London-børsen gjorde Wise, som har utviklet og opererer et system for pengeoverføringer, det like bra. Oppturen skyldtes høy inntektsvekst i selskapets seneste regnskapskvartal.

Finnair befant seg i den andre enden av skalaen, med et kursfall på 9 prosent. Flyselskapets skuffende kvartalsrapport inneholdt blant annet et driftsunderskudd på 84 millioner euro. Toppsjef Topi Manner forklarte at virkningene av coronapandemien var i ferd med å avta, men så ble etterspørselen rammet av Ukraina-krigen.

I USA gikk IBM-aksjonærene på en smell. Det 111 år gamle konsernet offentliggjorde overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for andre kvartal, men varslet at kontantstrømmen i år trolig blir lavere enn ventet. Aksjekursen var ved firetiden ned med 7 prosent.

Også en rekke andre utenlandske selskaper – inkludert Swedbank, Remy Cointreau, Halliburton og Johnson & Johnson – offentliggjorde ferske regnskap. Tirsdag ettermiddag var deres kursutslag imidlertid relativt udramatiske.

Hittil har rundt 8 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen rapportert, og av disse har to tredeler slått analytikernes forventninger. Senere i denne uken får vi høre fra aktører som Tesla, United Airlines, American Airlines, Snap, Twitter og Verizon.

For øvrig er ukens store begivenhet Den europeiske sentralbankens rentemøte på torsdag. Inntil nylig hadde markedet priset inn en renteheving på et kvart prosentpoeng, og dette var også nivået som ble signalisert av ESB tidlig i juni. I mellomtiden har eurosonens årlige inflasjonstakt imidlertid steget til rekordhøye 8,6 prosent, og «personer som er kjent med situasjonen» hevder nå til Reuters og Bloomberg at sentralbanken vurderer en økning på et halvt prosentpoeng. Dette har i sin tur bidratt til å tynge europeiske aksjer og løfte eurokursen til en toukers topp.