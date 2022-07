Harde tider for bilprodusentene

Volvo Car-kursen stupte 7 prosent onsdag, etter at den svenske bilprodusenten presenterte skuffende inntjeningstall for andre kvartal og senket sin salgsprognose.

Også andre deler av sektoren sliter. Den europeiske bilprodusentforeningen meldte at antallet nyregistrerte personbiler i EU i juni sank med 15,4 prosent på årsbasis. Vi har ikke opplevd et større fall i en juni måned siden 1996. Svekkelsen var størst i Tyskland, Italia og Frankrike. Forklaringen er ikke bare problemer i forsyningskjeden, men også at renteoppgang og inflasjon reduserer folks kjøpekraft.

Dette bekreftes av at stadig flere land legger frem skyhøye inflasjonstall for juni. Det ble onsdag kjent at den årlige konsumprisveksten i Storbritannia ble på 9,4 prosent, mer enn noen gang på 40 år. Statistikken var som ventet, men 0,3 prosentpoeng verre enn i mai.

På den andre siden av «dammen», i USA, sank etterspørselen etter boliglån i forrige uke til det laveste nivået på 22 år. Igjen ble det vist til høyere renter samt dyrere mat og energi.

Blant enkeltaksjene var Netflix-kursen onsdag ettermiddag opp med rundt 2 prosent. Dagen før hadde selskapet opplyst at antallet globale abonnenter sank med rundt 1 million i andre kvartal. Tidligere hadde ledelsen varslet at kundetapet kunne bli på hele 2 millioner. Også inntjeningen per aksje overrasket positivt.

Det er tegn på at meglerhusene og bankene har vært for pessimistiske ved inngangen til denne resultatsesongen, noe som bidrar til at hele 69 prosent av S&P 500-selskapene som hittil har lagt frem tall har overrasket positivt. Det gjennomsnittlige kursmålet for aksjene i MSCIs verdensindeks er dessuten jekket ned med hele 12 prosent siden sent i januar.