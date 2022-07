Grønn onsdag på Wall Street

(Saken oppdateres)

Onsdag stenger samtlige av de amerikanske nøkkelindeksene i grønt på Wall Street.

Den industritunge Dow Jones -indeksen avslutter dagen opp 0,1 prosent, og indeksen står nå i 31.878,2 poeng.

-indeksen avslutter dagen opp 0,1 prosent, og indeksen står nå i 31.878,2 poeng. Den brede S&P 500- indeksen ender dagen med en oppgang på 0,59 prosent til 3.959,95 poeng.

indeksen ender dagen med en oppgang på 0,59 prosent til 3.959,95 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner, opp 1,58 prosent til 11.897,2 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,97 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,2 prosent til 24,54.

Olje

Ved stengetid på amerikanske børser synker brent-oljen med 0,48 prosent til en pris på 106,78 dollar per fat. Samtidig synker WTI-oljen med 0,82 prosent, og et fat koster nå 99,9 dollar.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i juni 2022 var 1.529.000 fat olje, NGL og kondensat, ifølge foreløpige tall.

Det melder Oljedirektoratet (OD).

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1.298.000 fat olje, 213.000 fat NGL og 18.000 fat kondensat i gjennomsnitt pr. dag.

Hele oppdateringen kan du lese her.

Bevegelser

Streamingselskapet Netflix ble en av dagens vinnere, og tech-giganten endte dagen med en oppgang på 7,4 prosent til en kurs på 216,46 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet i sin andrekvartalsrapport kunne rapportere om et mindre kundefall en ventet.

Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group sank med 1,1 prosent til en kurs på 10,89 dollar. Onsdag falt capesize-ratene med over 6 prosent.

Elbilprodusenten Tesla styrket seg med 0,8 prosent til en kurs på 742,5 dollar per aksje. Tirsdag ble det kjent at tyske myndigheter saksøker Tesla for villedende markedsføring.

Teknologigiganten Apple stiger med 1,35 prosent til en kurs på 153,04 dollar. Analytikere i Goldman Sachs kom onsdag ut med en kjøpsanbefaling i aksjen, til tros for at de venter kvartalstall svakere enn ventet.

Amazon hadde en god børsdag, med en oppgang opp 3,9 prosent til en kurs på 122,8 dollar.

Meta , tidligere Facebook, skjøt opp med 4,2 prosent til en kurs på 183,1 dollar. Dette kommer etter an analytiker i Morningstar tidligere denne uken anbefalte aksjen.

Kryptovaluta

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, synker med 1,23 prosent. og én coin koster nå 23.108,9 dollar.

Samtidig synker Ethereum og XRP med henholdsvis 2,46 og 3,06 prosent.