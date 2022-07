I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen utvikler seg svakere, ned 0,07 prosent.

I Kina er det er det dårligere stemning. Shanghai Composite svekkes 0,4 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes med 1,4 prosent

Imidlertid er det bedre stemning i Sør-Korea der Kospi-indeksen stiger med 0,7 prosent. I India er Sensex opp 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia ligger stabilt på rundt 0,0 prosent og Straits Times i Singapore faller 0,7 prosent.

Avgjørelse for Bank of Japan

Bank of Japan (BoJ) holdt seg til sin svært enkle pengepolitikk og besluttet på sitt rentemøte torsdag å holde styringsrenten uendret på minus 0,10 prosent – som ventet. Videre opplyste sentralbanken at den vil fortsette med å kjøpe tilstrekkelig med statsobligasjoner til å holde renten på «10-åringen» nær null prosent. BoJ senket samtidig vekstprognosen for 2022 og hevet inflasjonsspådommene.

– BoJ forblir en bastion av stabilitet her, sa Jesper Koll, direktør i Monex Group Japan.

Japans yen steg til 138,27 per dollar etter avgjørelsen.

Valutaen har svekket seg betraktelig de siste månedene ettersom Japans enkle pengepolitikk avviker fra andre lands.

Sentralbanker i regionen og resten av verden har hevet renten i et forsøk på å holde inflasjonen under kontroll. Den europeiske sentralbanken ventes å heve renten senere torsdag.

Takuji Okubo, adm. direktør for Japan Macro Advisors, erkjente at det er bekymringer over den fallende verdien av yenen.

– Men jeg tror det er andre måter utenom Bank of Japans pengepolitikk som kan bidra til å lindre smerten fra den svake yenen, uttalte han til CNBC.

Japans siste konsumprisindeksrapport viste at prisene steg 2,1 % fra året før, like over sentralbankens mål.