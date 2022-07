Dette vil påvirke Oslo Børs - torsdag

Aker BP leverte nok et superkvartal onsdag. Selskapet omsatte for litt over 2 milliarder dollar i andre kvartal. Dette var nok et sterkt kvartal med et resultat på 188 millioner etter skatt. Selskapet betalte et utbytte på 0,48 dollar per aksje i første kvartal. Selskapet øker utbyttet med 11 prosent til 0,525 dollar per aksje i andre kvartal. Aksjen endte likevel ned 0,42 prosent til en kurs på 332,30 kroner.

Pareto Bank la også frem resultatet sitt for andre kvartal i går. Det totale resultatet etter skatt ble på 133,0 millioner kroner, en liten økning fra samme tidspunkt i fjor som var på 131,3 millioner kroner. Resultatet for andre kvartal var det beste i Pareto Banks historie. Egenkapitalavkastningen var i tillegg høyere enn målet på 14 prosent, uttalte adm. direktør Tiril Haug Villum. Aksjen endte ned/opp x,x prosent til en kurs på xx,x kroner.

Dette skjer i dag - torsdag 21. juli

Resultat for andre kvartal Norge:

PGS: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.00

TGS: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Statkraft: Kl. 08.00, selskapets lokaler kl. 09.00, webcast

Makro:

Norge: Konjunkturbarometer 2. kv., kl. 08.00

Japan: Handelsbalanse juni, kl. 01.50

Japan: Rentebeslutning, kl. 05.00

UK: KPI juni, kl. 08.00

Tyrkia: Rentebeslutning, kl. 13.00

ØMU: ESB, rentebeslutning, kl. 14.15, pressekonf. kl. 14.45

USA: Philadelphia Fed-indeks juli, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Ledende indikator juni, kl. 16.00

Utenlandske:

ABB, AT&T, Freeport-McMoRan, Intrum, Resurs

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers