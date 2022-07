Resultat fra PGS viser at de øker omsetningen betraktelig i andre kvartal og melder samtidig om betydelige kontrakter i Asia. Selskapet regner med å refinansiere før tredje kvartal 2023. Dette er deres nest mest innbringende kvartal siden 2014. PGS melder i forbindelse med andrekvartalstallene om at det har vunnet to «betydelige kontrakter». PGS har blitt tildelt en betydelig 3D-kontrakt offshore Indonesia, i tillegg til en stor 4D-kontrakt offshore Australia.

Aksjen stiger 3,4 prosent torsdag til en kurs på 6,4 kroner, og ligger høyt på listen over mest omsatte aksjer på Oslo Børs.

Seismikkselskapet TGS er ned 3,1 prosent torsdag til en kurs på 133,5 kroner. Altså en lavere utvikling enn hos PGS, selv om man må merke seg at TGS har en betydelig større markedsverdi enn PGS. Selskapet la frem et resultat på 230 millioner dollar i andre kvartal. Tallene fra selskapet viste sterk omsetningsvekst, der resultatet var kraftig opp fra 72 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Statkrafts resultat viste kraftig økning i bruttoinntektene. Bruttoinntekter for andrekvartal endte på i underkant av 26 milliarder kroner, sammenliknet med i underkant av 16 milliarder i andrekvartal 2021. Samtidig økte energikostnaden kraftig, som medførte at bruttoinntektene sank fra 9.3 til 8.9 milliarder kroner. Det hevdes at at resultatet i andrekvartal var preget av svært høy volatilitet i energimarkedene og usikkerhet knyttet til energiforsyning fra Russland.

Bevegelser

Hydrogenselskapet Hynion stiger hele 35,3 prosent til 2,3 kroner pr. aksje. Selskapet bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia. Forrige uke fikk melding om at Energimyndighetene i Sverige gir støtte på 61,4 millioner svenske kroner. Markedsverdi på selskapet ligger på rundt 125,6 millioner kroner. Hynion bygger på erfaringer fra de siste 20 årene, blant annet med prosjekter som HyNor, CUTE, Utsira vind/hydrogen, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel og H2ME.

Kingfish Company stiger 6,9 prosent til 20,1 kroner pr. aksje. Datterselskapet deres Kingfish Maine mottok støtte for sitt landbaserte akvakulturanlegg i Jonesport, etter at byens innbyggere stemte ned et foreslått moratorium for akvakulturanlegg onsdag.

Harmonychain faller over 15,06 prosent fra start etter at deres MPV-design har fått avslag av produksjonspartneren. Det skrives at årsaken til at designet ikke ble godkjent ikke er relatert til den immaterielle eiendelen, og at produksjonspartneren derfor ikke har pålagt boten på 80.000 dollar. Avtalen er utsatt til november 2022.

SAS-aksjen fortsetter fallet på aksjen med 7,5 prosent til 0,62 kroner. Tidligere denne uken ble SAS -streiken avblåst, og markedet svarte med å sende aksjekursen opp over 8 prosent tirsdag. Selskapet har trolig tapt over 2 milliarder kroner på streiken, ifølge flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank.

Telenor er ned 2,2 prosent til en kurs på 120,7 kroner. Etter at selskapet leverte kvartalstall på tirsdag tar analytikerkorpset frem barberhøvelen og kutter kursmålene. Selskapet gikk på en smell i Pakistan som medførte en gigantisk nedskriving. Nå kutter ABG, Arctic, Pareto og HSBC kursmålet i aksjen.