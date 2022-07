PGS-aksjen steg 1,2 prosent til 6,25 kroner torsdag, men er ned over 10 prosent den siste uken.

Konkurrenten TGS , som mener de skal være en konsolidator i seismikkmarkedet, la også frem sine kvartalstall torsdag. Selskapet kunne rapportere om en omsetning på 230 millioner dollar i andre kvartal, kraftig opp fra 72 millioner i tilsvarende kvartal 2021. TGS, som for to år siden forsøkte å kjøpe opp PGS, har på kort tid slukt tre selskaper og kjøpt seg inn i et fjerde. På sikt vil de ha mer eksponering mot fornybart.

Aksjen falt 5,7 prosent til 130,00 kroner.

I Statkraft sin andrekvartalsrapport opplyses det om at bruttoinntektene økte kraftig. Bruttoinntekter for andrekvartal endte på i underkant av 26 milliarder kroner, sammenliknet med i underkant av 16 milliarder i andrekvartal 2021. Det hevdes at resultatet i andrekvartal var preget av svært høy volatilitet i energimarkedene og usikkerhet knyttet til energiforsyning fra Russland.

Bevegelser

Dagens vinner på Oslo Børs er Hynion, som stengte opp 22,4 prosent til 2,08 kroner. Selskapet, som bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia, fikk forrige uke en melding om at de mottar 61,4 millioner svenske kroner i støtte fra energimyndighetene i Sverige. Selskapet har en markedsverdi på 116 millioner kroner.

Havyard Group og Green Minerals endte også på pallen med kursoppganger på henholdsvis 9,7 og 8 prosent.

Harmonychain har fått avslag av produksjonspartneren på sitt MPV-design. Aksjen ble straffet 9,5 prosent til 0,8 kroner, og ble dagens nest største taper bak DLTX som falt over 10 prosent.

Telenor leverte tirsdag tall for det andre kvartalet, der det kom frem at selskapet gikk på en smell i Pakistan som medførte en gigantisk nedskriving. Nå kutter en rekke meglerhus sine kursmål på aksjen. Aksjekursen falt 4,3 prosent til 118,00 kroner på høyt volum.

SAS-aksjen, som er ned 70 prosent det siste året, falt 6,8 prosent til 0,62 kroner torsdag. Tidligere denne uken ble SAS-streiken avblåst, en streik som trolig har kostet flyselskapet over 2 milliarder kroner, ifølge flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank.

Elkem starter et tilbakekjøpsprogram på opptil fem millioner egne aksjer. Aksjekursen steg 2,2 prosent til 38,00 kroner.