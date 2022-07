Tesla ledet veien for Nasdaq-opptur

New York-børsens toneangivende indekser pekte alle ned ved starten av handelsdagen. Ved stengetid endte samtlige med opptur:

Nasdaq steg 1,4 prosent til 12.059,61 poeng.

Dow Jones steg 0,5 prosent til 32.036,77 poeng.

S&P 500 steg 1,0 prosent til 3.999,08poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,9 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,9 prosent til 22,94.

Den sosiale medietjenesten Snap publiserte skuffende kvartalstall etter stengetid, og kollapser i etterhandelen.

Elbilprodusenten Tesla markerte seg på børsen med en opptur på nesten 10 prosent. Selskapet rapporterte i går om et solid overskudd på 2,3 milliarder dollar i andre kvartal, til tross for at produksjonen i Kina er rammet.

Cruiseselskapet Carnival ønsker å hente én milliard dollar i frisk kapital. Aksjen falt 11,2 prosent.

United Airlines og American Airlines har også lagt frem sine kvartalstall. Begge aksjene falt henholdsvis 10,2 og 7,4 prosent.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 251.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 240.000 søkere. Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen endte på minus 12,3 poeng i juli, mens det var ventet en indeks på null poeng.

Olje

Et fat nordsjøolje omsettes for 103,85 dollar, ned 2,9 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 96,27 dollar, ned 3,6 prosent.

«Olje, og ikke minst gassprisene, holdes fremdeles opp av geopolitiske risikofaktorer knyttet til krigen i Ukraina. Skulle verdensøkonomien gå inn i resesjon vil oljeprisen mest sannsynlig følge med i dragsuget, noe som er godt nytt for konsumentene på litt lengre sikt», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Onsdag foreslo EU at medlemslandene kutter gassbruken med 15 prosent for å unngå krise til vinteren og vil bruke makt hvis frivillig innsats ikke er nok. Hellas, Spania og Portugal er alle negative til EU-kommisjonens plan om gasskutt. Ungarn vil på sin side kjøpe mer russisk gass.

Det er torsdag morgen igjen drift i gassrørledningen Nord Stream 1 etter ti dagers vedlikehold. Gazprom har imidlertid ikke varslet større leveranser enn cirka 30 prosent av rørledningens kapasitet, opplyser lederen for det føderale tyske byrået med ansvar for gassnettet, Klaus Müller, i en Twitter-melding.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) endrer sentralbankens marginale innskuddsrente til 0,00 prosent, fra tidligere minus 0,50 prosent. Det er den første renteoppgangen på 11 år. Sentralbanksjef Christine Lagarde venter at inflasjonen vil forbli uønsket høy i noe tid.