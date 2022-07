Tech-taper markerer seg

Etter en positiv start på ukens siste handelsdag, fortsatte Oslo Børs krype sakte oppover frem til lunsj.

Like etter kl 12.30 snur hovedindeksen nedover, og står i skrivende stund i 1.194,32 poeng, 0,8 prosent opp for dagen.

Brent-oljen er ned 0,8 prosent til 102,98 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,0 prosent til 95,40 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Brent-olje omsatt for 88,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Etterspørselen etter olje -og ikke minst gass, går hånd i hånd med utviklingen i verdensøkonomien, som for øyeblikket er under press, skriver Roger Berntsen i Nordnets morgenkommentar.

Hele oljekommentaren til Finansavisen kan du lese her .



Neste uke skal Equinor legge frem tall for andre kvartal, og en analytiker spår aksjen i all-time high . Aksjen stiger 0,6 prosent til 334,50 kroner. Samtidig øker Citi sitt kursmål på Aker BP til 360 kroner, fra tidligere 335 kroner. Aksjen stiger 0,6 prosent til 311,80 kroner. Vår Energi er opp 1,9 prosent til 36,46 kroner.

Industrigiganten Norsk Hydro kunne rapportere om en tredobling i driftsresultatet, som økte fra 3 mrd. i andre kvartal 2021 til 15,4 mrd i år. Videre vil selskapet øke utbyttet med 3 mrd. Videre introduserte de et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for opptil 2 mrd. kroner de neste 12 månedene. Aksjen stiger 5,4 prosent til 59,06 kroner.

ABG-analytiker Martin Kaland ser betydelig oppside i sjømatsektoren, og jekker opp sektoranbefalingen fra hold til kjøp. Salmar stiger 1,5 prosent til 680,00 kroner, Norway Royal Salmon stiger 2,1 prosent til 245,00 kroner, og Grieg Seafood stiger 1,1 prosent til 143,50 kroner

Adevinta har signert en avtale for salg av Gumtree South Africa til Impresa Capital. Aksjen stiger 3,7 prosent til 70,65 kroner.

Kjendisanalytiker har spådd dobling i tek-selskapet Kahoot. Aksjen stiger 6,5 prosent til 22,24 kroner, og er nå opp omtrent 27 prosent i juli.

Konsulentselskapet TietoEvery la fredag morgen ut tall for andre kvartal der de kunne vise til et kraftig fall i driftsresultatet, til tross for en økning i inntektene. Aksjen stiger likevel 7,6 prosent til 26,66 kroner.

Oppdrettsselskapet Statt Torsk melder om en avtale verdt flere titalls millioner. Aksjen stiger 5,1 prosent til 2,47 kroner.

Fearnley Securities høyner kursmålet på Flex LNG til 335 kroner pr. aksje, fra tidligere 245 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Meglerhuset modellerer med et årlig utbytte på 3,2 kroner pr aksje fra 2023. Aksjen stiger 2,0 prosent til 290,60 kroner.

Spetalen-selskapet Standard Supply stiger med 12,0 prosent til en kurs på 5,59 kroner per aksje. Dette er selskapets første dag på børs.