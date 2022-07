Nynotering og industrigigant markerte seg på ukens siste handelsdag

– Etterspørselen etter olje, og ikke minst gass, går hånd i hånd med utviklingen i verdensøkonomien, som for øyeblikket er under press. Energiprisene er for øvrig på svært høye nivåer i et historisk perspektiv, men det skyldes hovedsakelig geopolitiske spenninger, som er ventet å avta med tiden, skrev Roger Berntsen i dagens morgenkommentar fra Nordnet.

Bevegelser

Cambi og Spetalens Standard Supply endte som dagens vinnere. Aksjene steg henholdsvis 14,4 og 12,0 prosent til 5,8 og 5,6 kroner pr. aksje.

Industrigiganten Norsk Hydro rapporterte en tredobling i driftsresultatet , som økte fra 3 mrd. i andre kvartal 2021 til 15,4 mrd i år. Videre har styret foreslått en ekstra utdeling til aksjonærene på 3 milliarder kroner. Aksjen steg 6,4 prosent til 59,60 kroner.

Adevinta signerte en avtale for salg av Gumtree South Africa til Impresa Capital. Aksjen steg 4,5 prosent til 71,20 kroner.

Kjendisanalytiker har spådd dobling i tek-selskapet Kahoot. Aksjen steg 4,8 prosent til 21,90 kroner, og er opp over 20 prosent i juli.

Konsulentselskapet TietoEvery la fredag morgen ut tall for andre kvartal der de kunne vise til et kraftig fall i driftsresultatet, til tross for en økning i inntektene. Aksjen steg likevel 6,5 prosent til 26,38 kroner.

Oppdrettsselskapet Statt Torsk melder om en avtale verdt flere titalls millioner. Aksjen steg 4,3 prosent til 2,45 kroner.

Fearnley Securities høyner kursmålet på Flex LNG til 335 kroner pr. aksje, fra tidligere 245 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen steg 2,1 prosent til 290,80 kroner.

Både Sparebank 1 Markets og Carnegie setter nye kursmål på TGS langt over dagens kurs. Sistnevnte meglerhus tror seismikkmarkedet kan ta av i 2023. Aksjen steg 3,5 prosent til 134,50 kroner.

Baltic Dry-indeksen steg på fredag. Golden Ocean steg 0,8 prosent til 109,35 kroner, Belships steg 0,4 prosent til 18,82 kroner og Jinhui Shipping and Transportation steg 1,7 prosent til 10,88 kroner.

ABG-analytiker Martin Kaland ser betydelig oppside i sjømatsektoren, og jekker opp sektoranbefalingen fra hold til kjøp. Salmar steg 1,9 prosent til 683,00 kroner, Norway Royal Salmon steg 1,5 prosent til 243,50 kroner, Lerøy Seafood steg 1,1 prosent til 74,20 kroner og Grieg Seafood steg 1,2 prosent til 143,70 kroner.

Blant aksjene som endte i rødt, markerte blant annet Svindal-aksjen Xplora seg med en nedgang på 4,4 prosent til 11,84 kroner.