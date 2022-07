Snap krakket etter kvartalstall

Det er en 88 prosents nedgang siden Snap-aksjens toppkurs på 83 dollar i september i fjor. Ved stenging fredag kostet en aksje i selskapet kun 9,95 dollar. Snap-aksjen er i fritt fall, og Finansavisen-kommentator Karl Johan Molnes sier det ser mørkt ut for selskapet. Med seg i fallet dro bildedelingsappen med seg Nasdaq, som falt nesten 2 prosent. Slik gikk det med nøkkeltallene på Wall Street fredag.

Dow Jones falt 0,49 prosent, til 31.880 poeng.

falt 0,49 prosent, til 31.880 poeng. S&P 500 falt 0,97 prosent, til 3.960 poeng.

falt 0,97 prosent, til 3.960 poeng. Nasdaq falt 1,99 prosent, til 1.800 poeng.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt 14,1 basispunkter til 2,767 prosent. Dermed ender tiåringen på en ukesnedgang på 17 basispunkter. Den tyske motparten med 10 års løpetid, Bund, falt til sammenligning 18,2 basispunkter i løpet av fredagen, til 1,038 prosent. Det er en nedgang på 0,09 prosent denne uken, hvor den Europeiske sentralbanken økte rentene med 50 basispunkter. På forhånd var det spekulert i hvorvidt økningen ville være på 25 eller 50 basispunkter.

Fredag ble PMI-tallene (Purchasing Managers Index, journ. anm.) for eurosonen publisert. De viste at PMI-en i eurosonen var 49,4 i juli, mot 51,9 foregående måned. På forhånd var det ventet en indeks på 51,0 poeng, ifølge Trading Economics. Fransk PMI svekket seg på tvers av alle sektorene, mens Tysklands PMI-indikatorer viste en nedgang for første gang i år. Man kan dermed stille seg spørsmålet om hvorvidt det hadde blitt en økning på 50 basispunkter, og ikke 25, hadde rentebeslutningen blitt tatt etter tallene kom.

Olje, gull, vekslingskurs og krypto

Prisen på et fat med nørdsjøolje falt med 0,62 prosent, til 103,22 dollar fatet, og WTI-oljen sank med 1,76 prosent, til 94,65 dollar fatet. Prisen på gull gikk opp med 0,32 prosent i løpet av dagen.

Du må nå ut med 1,02 euro for en amerikansk dollar, EURUSD, en nedgang på 0,21 prosent fredag. Verdien av en dollar i norske kroner, USDNOK, er 9,92 kroner.

Prisen på Bitcoin gikk ned 1,99 prosent, til 22.685 dollar per enhet av valutaen. Ether falt 3,40 prosent til 1.530 dollar per enhet.