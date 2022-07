Dette vil påvirke Oslo Børs - mandag

Av førhandelen på handelsplattformen IG Trading er Oslo Børs ned 0,22 prosent rundt klokken 07:00 mandag.

Analytiker Roger Berntsen skriver i en morgenoppdatering at han tror børsen åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet -1, -0,4 prosent.

Han skriver videre at De lange rentene, både 10 års -og 30 års renten, har falt under tre prosent i påvente av Feds rentemøte senere i uken. I tillegg slippes nye BNP tall for amerikansk økonomi torsdag. Det ligger i kortene at Fed vil fortsette sin aggressive rentepolitikk så lenge inflasjonspresset er som det er. Oljeprisen, samt en rekke andre råvarer har også falt de siste dagene grunnet forventninger om lavere økonomisk aktivitet i verdensøkonomien.

Asia

Ukestarten er negativ i Japan, der Nikkei 225-indeksen synker med 0,71 prosent. Samtidig synker den bredere Topix-indeksen med 0,66 prosent.

I Kina synker Shanghai Composite med 0,71 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, synker med 0,75 prosent.

Mandagens vinner er Kopsi-indeksen i Sør-Korea, som stiger med 0,7 prosent. Samtidig synker Senex-indeksen i India med 0,42 prosent, mens S&P/ASX 200 i Australia synker svakt med 0,03 prosent. Straits Times i Singapore stiger på sin side med 0,32 prosent.

Oljeprisen

Mandag morgen er future-kontrakter på brent-olje ned 0,62 prosent til en pris på 102,56 dollar per fat. Samtidig synker futures på WTI-olje med 0,75 prosent, og et fat koster dermed 94 dollar.

Fredag skrev Bloomberg at USA jobber med å få på plass en avtale som omhandler å legge pristak på Russisk olje samtidig som EUs nye sanksjoner trer inn i desember.