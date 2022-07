Oslo Børs åpner i rødt

I åpningsminuttet er Oslo Børs ned 0,75 prosent til 1.195,58 poeng.

Olje

Brent-oljen synker med 1,1 prosent til en pris på 102,16 dollar per fat, samtidig synker et fat WTI-olje ved børsstart med 1,29 prosent, og et fat koster nå 93,78 dollar.

Equinor åpner ned 1,55 prosent til en kurs på 337 kroner per aksje. Forrige uke oppjusterte Kepler-analytiker Bertrand Hodee kursmålet i aksjen, og spår at kursen vil stå i all time high.

Aker BP synker på sin side med 0,67 prosent til en kurs på 312,2 kroner per aksje.

Bevegelser

Norsk Hydro synker med 1,51 prosent til en kurs på 58,7 kroner per aksje. Selskapet la forrige uke frem kvartalstall der det ble kjent at driftsresultatet femdoblet seg.

Solcelleselkapet Scatec Solar stiger med 1,05 prosent til en kurs på 106,1 krone per aksje. Dette kommer etter at Fearnley Securities nedgraderer aksjen, men fortsatt ser oppside.

Læringsplattformen Kahoot steg en god stund, men har snudd ned 0,78 prosent til en kurs på 21,73 kroner per aksje. Finansavisen kommenterte søndag at det er flere kjøpssignaler i aksjen fra et teknisk perspektiv.

Europris stiger med 0,79 prosent til en kurs på 57,5 kroner per aksje. Mandag morgen oppdaterte meglerhuset ABG Sundal Collier kursmålet i aksjen.

Green Energy Group , tidligere Seabird Exploration, er så langt dagens vinner, og stiger med 10,47 prosent til en kurs på 3 kroner og 80 øre. Dette kommer etter at selskapet ble tildelt en ny kontrakt.

Yara synker med 0,64 prosent til en pris på 404,9 kroner per aksje. Forrige uke kom selskapet ut med sin kvartalsrapport, der de knuste omsetningen fra fjoråret.

Seismikkselskapet PGS synker med 2,9 prosent til en kurs på 6 kroner per aksje. Forrige uke kom selskapet ut med sin andrekvartalsrapport, der kvartalet ble omtalt som det nest mest innbringende kvartalet siden 2014.

Akastor stiger med 2,42 prosent til en kurs på 8,89 kroner per aksje. Mandag morgen ble det kjent at selskapet inngår en avtale med Petrobras.