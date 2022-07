Aker BP stiger 2,2 prosent til en kurs på 321,90 kroner pr. aksje. Oljegiganten la forrige uke ut sine kvartalstall for andre kvartal, der det kom frem at selskapet åpner utbyttekranen.

Bevegelser

Solcelleselskapet Scatec publiserer i morgen sine tall for andre kvartal. DNB Markets-analytiker Helene K. Brøndbo peker på at de fleste analytikere venter forholdvis like tall fra kvartalet, som følge av Scatecs langsiktige leveringsavtaler.

– Det er verdt å merke seg at Scatec i stor grad har lange, faste kontrakter på kraft som legger en begrensning på hvor store inntektene kan være på eksisterende produksjon. Derfor drar de i liten grad fordel av dagens høye energipriser , sier hun. Fearnley Securities nedgraderte aksjekursmålet tidligere i dag, men ser fortsatt oppside. Scatec-aksjen faller 0,5 prosent til 104,40 kroner.

De John Fredriksen-dominerte rederiene Flex LNG, Golden Ocean Group og Frontline faller henholdsvis 1,8, 2, og 1,7 prosent. Fearnley Securities høynet kursmålet på førstnevnte fredag.

Finansavisen kommenterte søndag at det er flere kjøpssignaler i Kahoot-aksjen fra et teknisk perspektiv. Aksjekursen stiger 1,4 prosent til 22,20 kroner.

Meglerhuset Citi høynet fredag kursmålet på DNB -aksjen fra 197 til 205 kroner, etter at den norske banken leverte gode resultater for andre kvartal tidligere denne måneden. Aksjen stiger 0,1 prosent til 186,00 kroner.

Europris stiger 1,1 prosent til en kurs på 57,70 kroner pr. aksje. Mandag morgen oppdaterte ABG Sundal Collier kursmålet i aksjen.

Dagens vinner på Oslo Børs ser ut til å bli Hynion, som så langt i dag er opp 24,7 prosent til 2,80 kroner. Selskapet, som bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia, fikk nylig en melding om at de mottar 61,4 millioner svenske kroner i støtte fra energimyndighetene i Sverige. Hynion-aksjen er opp over 80 prosent den siste uken.

Yara synker med 0,5 prosent til en pris på 405,40 kroner pr. aksje. Forrige uke kom selskapet ut med sin kvartalsrapport, som viste at de knuste omsetningen fra fjoråret.

Aluminiumsgiganten Norsk Hydro publiserte fredag sine tall for andre kvartal. Her kom det frem at selskapet tjener penger som aldri før, og at de derfor skal dele ut 3 milliarder kroner til aksjonærene og iverksette et massivt tilbakekjøpsprogram. Norsk Hydro steg 6,4 prosent fredag, og fortsetter oppturen i dag med 1,8 prosent til 60,68 kroner.

Akastor stiger med 2 prosent til en kurs på 8,85 kroner pr. aksje. Mandag morgen ble det kjent at selskapet inngår en avtale med Petrobras.

Seismikkselskapet PGS stiger 3,6 prosent til en kurs på 6,40 kroner pr. aksje. Forrige uke kom selskapet ut med sin andrekvartalsrapport, det nest mest innbringende kvartalet siden 2014. Konkurrenten TGS er opp 3 prosent.