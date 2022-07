Fredagens taperaksje straffes enda hardere på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 11.845,13 poeng mens Dow Jones står i 31.973,42 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.968,72 poeng.

Oppdatert klokken 18:54: Nasdaq faller 0,2 prosent, S&P 500 er opp 0,3 prosent og Dow Jones stiger 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,84 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,8 prosent til 23,91.

I slutten av forrige uke presenterte Snap skuffende kvartalstall samtidig som guidingen var svak, noe som resulterte i at aksjen stupte 39 prosent på fredag. Selskapet understreket selv at kvartalet var svært utfordrende, og ledelsen innrømmet at de var skuffet over egne resultater.

«Vi er sannsynligvis bare i begynnelsen av en serie av vonde kvartaler for Snap, fordi utgangen av pandemien gjorde at de kom altfor høyt over kulen. På vei ned er det sidevind fra alle kanter», skrev Finansavisen-kommentator Karl Johan Molnes. Mandag faller aksjen ytterligere 2,5 prosent i åpningsminuttene.

Tidligere finansminister i USA, Lawrence Summers, lar seg oppmuntre av Federal Reserves målbevissthet i kampen mot den høyeste inflasjonen på over 40 år, men tviler på at amerikansk økonomi går inn for en myk landing.

«Rentemarkedet i USA priser inn med relativ stor sannsynlighet at amerikansk økonomi vi gå inn en snarlig resesjon. Det vil si at rentekurven er invertert (2 årige statsrenter er høyere enn 10 årige statsrenter) og har vært det en god stund, et fenomen som uten unntak har vært forbundet med resesjon», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, forventer at Fed hever styringsrenten med ytterligere 75 basispunkter på onsdag.