Petter Stordalen har kjøpt seg kraftig opp i Atlantic Sapphire og eier nå 4,1 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende omtrent 3 prosent av selskapets utestående aksjer. Aksjen steg 12,6 prosent til 21,34 kroner mandag.

Akastor steg 2,4 prosent til en kurs på 8,89 kroner pr. aksje. Mandag morgen ble det kjent at selskapet inngår en avtale med Petrobras.

Kahoot falt i dag 0,2 prosent til 21,85 kroner. Finansavisen kommenterte søndag at det fra et teknisk perspektiv er flere kjøpssignaler i aksjen.

Seismikkselskapet PGS steg 4,7 prosent til en kurs på 6,47 kroner pr. aksje. Forrige uke kunne selskapet informere om at andre kvartal 2022 ble deres nest mest innbringende kvartal siden 2014. Konkurrenten TGS stengte opp 3,4 prosent til 139,10 kroner.

Havila Skystruten falt 10,2 prosent og ble dagens nest største taper bak 5th Planet Games . Førstnevnte opplever problemer knyttet til refinansiering av sine skip.

Dagens vinner på Oslo Børs ble Black Sea Property med en kursoppgang på 16,9 prosent, etterfulgt av Hynion som steg 15,8 prosent til 2,60 kroner. Sistnevnte, som bygger og driver hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia, fikk nylig en melding om at de mottar støtte fra energimyndighetene i Sverige. Hynion-aksjen er opp over 80 prosent den siste uken.

Aluminiumsgiganten Norsk Hydro publiserte fredag sine tall for andre kvartal. Her kom det frem at selskapet tjener penger som aldri før, og at de derfor skal dele ut 3 milliarder kroner til aksjonærene og iverksette et massivt tilbakekjøpsprogram. Norsk Hydro steg 6,4 prosent fredag og fortsatte oppturen med 0,6 prosent i dag, til 59,96 kroner.

Morgendagens kvartalstall

To selskaper legger frem sine tall fra andre kvartal i morgen tirsdag. Begge blir publisert klokken 07:00.

Blant disse er Scatec. Konsensusestimatene peker mot en omsetning på 1,05 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 522 millioner kroner, tilsvarende en margin på 49 prosent. Analysesjefen i ABG mener at kvartalstallene som legges frem tirsdag kan sette fyr på aksjen.

– Hovedcaset er om aksjen kommer til å gå eller ikke. Scatec på 100 kroner er billig, og vi har ennå kjøpsanbefaling på aksjen, sier han. Scatec-aksjen stengte opp 0,7 prosent til 105,6 kroner.

Vår Energi legger også frem sine kvartalstall i morgen. Selskapet jekket opp utbyttet i første kvartal, og analytikerkorpset mener det er rom for mer og øyner ny utbytteøkning.

– Jeg ligger inne med et utbytte på 1 milliard dollar for hele året. Det som skal til for en eventuell økning er om gassprisen forblir skyhøy, sa analytiker Teodor Sveen-Nilsen til Finansavisen tidligere i juli. Aksjen steg 0,2 prosent til 37,13 kroner mandag.