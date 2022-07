Spent stemning på Wall Street

Det amerikanske markedet vaklet mandag, men hentet seg inn rett før børsslutt. S&P 500 og Dow Jones endte i pluss, mens Nasdaq Composite hadde en for dårlig sluttspurt og endte ned.

S&P 500 er opp 0,13 prosent til 3.966,84.

Nasdaq falt 0,43 prosent til 11.782,67.

Dow Jones steg 0,28 prosent til 31.990,04.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,80 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,43 prosent til 23,36.

Markedet forbereder seg nå på den travleste uken med kvartalstall fra flere av de største selskapene som Alphabet, Meta, Apple, Microsoft og Amazon. I tillegg ser det ut til at det kommer ytterligere renteøkninger fra Federal Reserve i USA (FED).

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, forventer at Fed vil heve styringsrenten med ytterligere 75 basispunkter på onsdag.

Viktig uke

Mandag startet den siste handelsuken for juli måned – og kanskje sommerens viktigste uke – med kommende Fed-møte og nye BNP-tall. Nesten en tredjedel av S&P 500 er satt til å rapportere kvartalsinntekter denne uken. Investorer er fortsatt bekymret for potensialet til en økonomisk resesjon og håper denne ukens nyhetsstorm vil bidra til å tilbakestille forventningene deres.

«Investorer tror sannsynligvis at torsdagens BNP-rapport vil vise et andre kvartal med nedgang, noe som er det uoffisielle signalet på en resesjon», sa Sam Stovall, investeringsstrateg ved CFRA Research.



I slutten av forrige uke presenterte Snap skuffende kvartalstall samtidig som guidingen var svak, noe som resulterte i at aksjen stupte 39 prosent på fredag. Selskapet understreket selv at kvartalet var svært utfordrende, og ledelsen innrømmet at de var skuffet over egne resultater.

Flere av de største tech-aksjen tapte seg på mandag etter nyhetene fra Snap. Flere investorer ser ut til å ha latt seg bekymre av nedgangen i digitale annonseutgifter i markedet, og venter spent på ukens kvartalstall.

Microsoft falt 0,62 prosent.

Alphabet er ned 0,24 prosent.

Apple falt 0,92 prosent.

Amazon ned 1,18 prosent.

Meta Platforms falt 1,67 prosent.