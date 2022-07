Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen på handelsplattformen IG Trading er Oslo Børs ned 0,13 prosent.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen skriver i en morgenkommentar at han spår at børsen åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0,2, 0,6 prosent.

Videre skriver Berntsen at Olje -og gass prisene gjorde et lite byks tirsdag, etter ny gass stans fra Russland. Strømmen av gass fra Russland til Europa ble ytterligere begrenset i går, noe som ga umiddelbare utslag i energi prisene. Hvorvidt gassleveransene vil komme tilbake igjen, og evt. når, er usikkert. På den annen side, fortsetter den generelle etterspørselen etter råvarer å dempes av lavere økonomisk aktivitet i verdensøkonomien.

Olje

Rundt klokken 06:45 er future-kontrakter på brent-olje opp 1,37 prosent til en pris på 106,59 dollar per fat. Samtidig stiger futures på WTI-olje med 1,44 prosent, som tilsvarer en pris på 98,1 dollar per fat.

Til sammenlikning ble et fat nordsjøolje omsatt for 103,9 dollar ved norsk børsslutt mandag, mens et fat WTI-olje ble omsatt for 95,56 dollar.

Asia

I Japan utvikler Nikkei 225-indeksen seg flatt, og er ned 0,01 prosent. Samtidig stiger den bredere Topix-indeksen svakt med 0,13 prosent.

I Kina peker pilene opp, der Shanghai Composite stiger med 0,81 prosent. Samtidig stiger Hang Seng i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, med sterke 1,5 prosent.

I Sør-Korea stiger Kopsi-indeksen med 0,29 prosent, mens Senex-indeksen i India synker med 0,53 prosent. S&P/ASX 200 i Australia stiger med 0,29 prosent, Straits Times utvikler seg flatt med en liten oppgang på 0,05 prosent.

Hele Asia-oppdateringen kan du lese her.

USA

Det amerikanske markedet vaklet mandag, men hentet seg inn rett før børsslutt. S&P 500 og Dow Jones endte i pluss, mens Nasdaq Composite hadde en for dårlig sluttspurt og endte ned.

S&P 500 endte opp 0,13 prosent til 3.966,84.

Nasdaq falt 0,43 prosent til 11.782,67.

Dow Jones steg 0,28 prosent til 31.990,04.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,80 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,43 prosent til 23,36.

Markedet forbereder seg nå på den travleste uken med kvartalstall fra flere av de største selskapene som Alphabet, Meta, Apple, Microsoft og Amazon. I tillegg ser det ut til at det kommer ytterligere renteøkninger fra Federal Reserve i USA (FED).