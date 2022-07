Børsgigant stiger etter bull-analyse

Oslo Børs er opp like etter lunsjtid tirsdag. Hovedindeksen står i 1.216,01 poeng, opp 1,14 prosent. Dette kommer etter en oppgang på 2,9 prosent mandag.

Oljeopptur

Brent-oljen klatrer 1,47 prosent til en pris på 106,7 dollar pr. fat. Samtidigs stiger WTI-oljen med 1,83 prosent, og et fat koster nå 98,47 dollar.

Equinor stiger kraftig med en oppgang på 5,2 prosent til en kurs på 360,50 kroner. I morgen slipper selskapet tall for andrekvartal.

Aker BP er opp 2,4 prosent til en kurs på 329,90 kroner pr. aksje. Dette kommer etter at selskapet mandag annonserte at det planlegges en fusjon med et datterselskap.

Bevegelser

ESG-aksjen Hynion er dagens vinner så langt, og aksjen stiger 20,4 prosent til en kurs på 3,13 kroner. Aksjen har steget over 100 prosent på halvannen uke. Tidligere i juli ble det kjent at selskapet får støtte av energimyndighetene i Sverige.

Scatec Solar la frem tall for andrekvartal tirsdag morgen, der det kom frem at EBITDA-resultatet sank fra 601 millioner kroner i andrekvartal 2021 til 517 millioner kroner i år. Aksjen stiger derimot 2,7 prosent til en kurs på 108,25 kroner.

Vår Energi la også frem andrekvartalstall tirsdag morgen. Selskapet doblet inntektene fra andrekvartal i 2021, samtidig som omsetning for årets kvartal landet under konsensusestimatene. Aksjen stiger 3,1 prosent til en kurs på 38,29 kroner pr. aksje.

Borr Drilling fortsetter gårsdagens opptur og stiger med 9,6 prosent til en kurs på 31,50 kroner pr. aksje. Fredag ble det kjent at selskapet har blitt enige med samtlige kreditorer om å forlenge låneavtaler fram til 2025.

Seismikkselskapet PGS stiger hele 8,3 prosent til en kurs på 7,03 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at Barclays jekker opp kursmålet i aksjen, samt kursmålet på konkurrenten TGS. Sistnevnte stiger med 3,8 prosent til en kurs på 144,40 kroner.

En av vinnerne så langt er Havila Kystruten, som stiger med 12,8 prosent til en kurs på 19,80 kroner. På den andre siden er dagens taper Icelandic Salmon som synker med 6,5 prosent til 158 kroner.

Western Bulk stiger med 4,5 prosent til en kurs på 48,60 kroner. Tirsdag morgen rykket DNB Markets ut med en kjøpsanbefaling i Sveaas-aksjen.

Seaway 7 stiger pent tirsdag med 5,1 prosent til en kurs på 11,35 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet har blitt tildelt en ny kontrakt i USA.