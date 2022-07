Helrødt på Wall Street

(Saken oppdateres)

Det amerikanske aksjemarkedet falt tirsdag etter at Walmart kuttet guidingen. De tre nevneverdige indeksene i USA endte som følger:

S&P 500 falt 1,16 prosent til 3.920,85.

Nasdaq falt 1,87 prosent til 11.562,58.

Dow Jones falt 0,72 prosent til 31.760,85.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 1,7 basispunkter til 2,8 prosent, mens VIX-indeksen steg 6,89 prosent til 24,94.

Dagligvare-giganten Walmart falt tirsdag etter at at selskapet kuttet resultatforventningene for året som følge av stigende matkostnader. Markedet svarte med å sende ned andre retail-aksjer i frykt av svakere tall blant lignende selskaper. Walmart falt 7,6 prosent tirsdag.

– Det viktigste å ta med seg fra Walmarts kvartalspresentasjon er hvordan inflasjonen endrer hva folk kjøper. Mat står nå for en større andel av folks budsjetter, men det overordnede forbruket er ganske likt som tidligere, sa Robert Cantwell, porteføljeforvalter i Upholdings.

Med seg i dragsuget var Target og Kohl som falt henholdsvis 3,6 prosent, og 8,9 prosent. Også online handelsplattformer ble med i ned, etter at Shopify tidligere i dag annonserte at 10 prosent av de ansatte. Shopify falt 13,7 prosent. Også Shopifys rival Amazon endte ned over 5 prosent.

De svake tallene har nå gjort at investorer tar forbehold før de resten av resultatsesongen.

– Det pågår nå en moderering av forventningene, det overordnede sentimentet virker å være nedadgående og det er mye usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen, sa Stephanie Lang investeringsdirektør i Homrich Berg.

Gull, sølv, olje og krypto

Gullprisen falt 0,2 prosent tirsdag og endte på 1.715,00 pr unse.

Sølvprisen steg 1,02 prosent til 18,52 pr unse.

Prisen på Nordsjøolje falt 1,0 prosent til 104,05 dollar per fat.

Bitcoinprisen falt tirsdag kveld 3,68 prosent til 20.919,90 dollar.

Ethereumprisen falt også og endte ned 7,60 prosent til 1.366,74 dollar.