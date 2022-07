Dette vil påvirke Oslo Børs - onsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,15 prosent like før kl. 07 onsdag.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen skriver i en morgenkommentar at han spår at børsen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet 0,3, 0,7 prosent.

Videre skriver Berntsen at det ligger i kortene at Fed vil sette opp renten med 0,75 prosentpoeng i dag i et forsøk på å temme inflasjonen som er på historisk høye nivåer etter pandemiens null-rentepolitikk.

Asia

Aksjene på Asiabørsene tapte seg onsdag med Hongkong som den største taperen. Samtidig fortsetter Australias inflasjon å øke.

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,14 prosent, mens den bredere Topix-indeksen utvikler seg litt svakere, opp 0,08 prosent.

I Kina og Hongkong er det er det dårligere stemning. Shanghai Composite svekkes 0,09 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes med 1,5 prosent

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen med 0,6 prosent. I India er Sensex ned 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,05 prosent og Straits Times i Singapore faller 0,24 prosent.

Hele Asia-oppdateringen kan du lese her.

Oljeprisen

Rundt klokken 07:00 er future-kontrakter på Brent-olje opp 0,09 prosent til en pris på 104,49 dollar per fat. Samtidig stiger futures på WTI-olje med 0,32 prosent, som tilsvarer en pris på 95,28 dollar per fat.

Til sammenlikning ble et fat nordsjøolje omsatt for 106,24 dollar pr. fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen ble omsatt for 97,35 dollar.

Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet falt tirsdag etter at Walmart kuttet guidingen. De tre nevneverdige indeksene i USA endte som følger:

S&P 500 falt 1,16 prosent til 3.920,85.

Nasdaq falt 1,87 prosent til 11.562,58.

Dow Jones falt 0,72 prosent til 31.760,85.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,8 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, ligger på 24,69.

Dagligvare-giganten Walmart falt tirsdag etter at at selskapet kuttet resultatforventningene for året som følge av stigende matkostnader. Markedet svarte med å sende ned andre retail-aksjer i frykt av svakere tall blant lignende selskaper. Walmart falt 7,6 prosent tirsdag.

Microsofts kvartalstall når ikke opp til analytikernes forhåndsestimater, både på topp- og bunnlinjen. Aksjen faller i etterhandelen. Selskapet omsatte for 51,87 milliarder dollar i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal, en økning på 12 prosent fra samme periode i fjor. I etterhandelen er aksjen opp nesten 4,0 prosent.

Teknologiselskapet Alphabet , tidligere Google, la frem tall for andre kvartal etter stengetid tirsdag. Omsetningen endte på 69,69 milliarder dollar og selskapet oppnådde et driftsresultat på 19,45 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 69,9 milliarder dollar, og et driftsresultat på 20,33 milliarder dollar. Til tross for resultater under konsensusestimatene stiger likevel Alphabet 4,87 prosent i etterhandelen tirsdag kveld.

Oslo Børs

Tirsdag bidro oljeselskapene til å løfte hovedindeksen, som endte opp 0,65 prosent til 1.210,13 poeng ved børsslutt.

Equinor endte opp hele 4,2 prosent til en kurs på 357,15 kroner. Onsdag publiserer selskapet tall for andrekvartal.