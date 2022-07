Grønn åpning på Oslo Børs

En time etter børsåpning er Oslo Børs opp med 0,61 prosent til 1.218,15 poeng.

Equinor la frem tall for andre kvartal onsdag morgen, der selskapet kunne vise til et resultat på 6.760 millioner dollar i årets andre kvartal, opp fra 1.943 millioner dollar i andre kvartal i fjor. I årets første kvartal falt Equinor-aksjen på veldig sterke tall. Dette fikk analytikerne til å klø seg i hodet.

Markedet reagerer motsatt nå der aksjen stiger 1,22 prosent til en kurs på 361,3 kroner pr. aksje.

Olje

En time etter børsåpningen er Brent-oljen opp 0,66 prosent til en pris på 105,1 dollar per fat. Samtidig stiger futures på WTI-olje med 0,9 prosent, som tilsvarer en pris på 95,5 dollar per fat.

Bevegelser opp

Oppturen fortsetter for hydrogen-aksjen Hynion , aksjen stiger 23 prosent fra start til en kurs på 3,86 kroner. Tirsdag steg aksjen 21,15 prosent til en kurs på 3,15 kroner. Aksjen har steget over 100 prosent på halvannen uke. Tidligere i juli ble det kjent at selskapet får støtte av energimyndighetene i Sverige.

Gamingselskapet 5th Planet Games stiger 12,2 prosent onsdag til en kurs på 1,8 kroner pr. aksje. Dette skjer etter en melding om at styremedlem Henrik Nielsen har kjøpt 225.000 aksjer i 5th Planet Games til kurs 1,80 kroner pr aksje. Samtidig uttaler selskapet at spillet «Before Your Eyes» fra GoodbyeWorld Games og Skybound Games nå er tilgjengelig på tvers av alle mobile enheter via et eksklusivt partnerskap med Netflix, og er inkludert i et Netflix-abonnement.

Airthings stiger 8,2 prosent til en kurs på 4,44 kroner pr. aksje. Dette skjer etter at styreleder Geir Førre i selskapet kjøper 225.000 aksjer i Airthings til en kurs 4,2479 kroner pr aksje.

Bevegelser ned

Seismikkselskapet PGS faller 0,9 prosent til en kurs på 6,6 kroner. Onsdag høyner SEB kursmålet på PGS til 3,50 kroner pr aksje, fra tidligere 0,50 kroner, og gjentar en salgsanbefaling. SEB ser fortsatt nedside i selskapet.

Havila Kystruten faller nesten 4,6 prosent fra start til en kurs på 18,9 kroner pr. aksje.

Scatec Solar er ned 4,4 prosent onsdag. Dette skjer etter at DNB Markets nedjusterer sitt kursmål på Scatec til 81 kroner fra 86 kroner pr. aksje. Selskapet la frem tall for andre kvartal tirsdag morgen, der det kom frem at EBITDA-resultatet sank fra 601 millioner kroner i andre kvartal 2021 til 517 millioner kroner i år. Aksjen falt tirsdag 0,4 prosent til en kurs på 105,15 kroner.