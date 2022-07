New York-børsen stiger før onsdagens Fed-nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent og står i 11.737,17 poeng mens Dow Jones står i 31.887,71 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,9 prosent til 3.957,37 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,79 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,6 prosent til 24,29.

Etter børsens stengetid tirsdag presenterte Alphabet og Microsoft sine kvartalstall. Aksjene stiger henholdsvis 4,7 prosent og 3,4 prosent i åpningsminuttene. Onsdag har Boeing lagt frem kvartalstall som var svakere enn forventet. Aksjen stiger likevel 3,7 prosent.

Fed

Klokken 20.00 norsk tid vil den amerikanske sentralbanken annonsere sin rentebeslutning. Ifølge DNB Markets er det ventet at sentralbanken vil heve intervallet for styringsrenten med 75 basispunkter slik at den øvre grensen i intervallet blir 2,50 prosent.

«Dersom Fed øker renten som forventet, bør markedsreaksjonene bli moderate. Det kan likevel tenkes at rentemarkedene styrkes i troen på at Fed vil lykkes i å få inflasjonen ned, mens aksjemarkedene er fornøyde med at renten ikke ble hevet med 100 basispunkter. I så fall kan lange renter trekke ned og aksjeindeksene stige», skriver DNB Markets i en rapport.

Makro

USAs handelsbalanse var på minus 98,1 milliarder dollar i juni, viser offisielle tall onsdag. Måneden før var handelsunderskuddet på minus 104 milliarder dollar.

Samtidig har det blitt kjent at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 1,9 prosent på månedsbasis i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 0,5 prosent.

Pending home sales i USA var ned 8,6 prosent på månedsbasis i juni. Her var det ventet en nedgang på 1,5 prosent. Pending home sales er boligsalg hvor kontrakter er undertegnet, men hvor salget ikke er endelig gjennomført.