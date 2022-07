Aksjekursen har doblet seg på én uke

- - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.217,13 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 105,11 dollar, opp 0,7 prosent.

Oljegiganten Equinor kunne vise til et resultat på 6,76 milliarder dollar i årets andre kvartal, opp fra 1,94 milliarder dollar i andre kvartal i fjor. Selskapets driftsinntekter var på 36,39 milliarder dollar, opp fra 17,38 milliarder dollar i tilsvarende kvartal året før. 28. juli starter Equinor tredje transje på om lag 1,83 milliarder dollar av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022.

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet, uttaler konsernsjef Anders Opedal. Aksjen falt 0,7 prosent til 354,70 kroner.

Oppturen fortsetter for hydrogen-aksjen Hynion. Mandag gikk aksjen opp nesten 16 prosent, tirsdag klatret den 21 prosent og onsdag gikk den opp ytterligere 23,8 prosent til 3,90 kroner. Det betyr at verdien på selskapet har doblet seg på én uke. For nesten to uker siden ble det kjent at Energimyndighetene i Sverige støtter Hynion med over 60 millioner svenske kroner til to hydrogenstasjoner.

Tirsdag meldte Scatec Solar at selskapet fikk et EBITDA-resultat på 517 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 601 millioner kroner i samme periode i fjor. DNB Markets nedjusterer nå kursmålet på Scatec fra 86 til 81 kroner. Aksjen falt 1,3 prosent til 103,75 kroner.

SEB hever kursmålet på PGS fra 0,50 til 3,50 kroner og gjentar sin salgsanbefaling på aksjen. Selv om seismikkmarkedet viser tidlige tegn på en innhenting, mener meglerhuset at selskapets balanse ikke er bærekraftig og krever ytterligere refinansiering. Aksjen gikk opp 3,0 prosent til 6,80 kroner.

Gamingselskapet 5th Planet Games melder at spillet «Before Your Eyes» fra GoodbyeWorld Games og Skybound Games nå er tilgjengelig på tvers av alle mobile enheter via et eksklusivt partnerskap med Netflix, og er inkludert i et Netflix-abonnement. Samtidig har styremedlem Henrik Nielsen kjøpt 225.000 aksjer i 5th Planet Games for 1,80 kroner stykket. Aksjen klatret 9,9 prosent til 1,78 kroner.

Styreleder Geir Førre har kjøpt ytterligere 225.000 aksjer i Airthings til en kurs på 4,25 kroner stykket. Etter denne transaksjonen har han nesten 30,2 millioner aksjer i Airthings gjennom Firda AS. Aksjen gikk opp 1,5 prosent til 4,16 kroner.