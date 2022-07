Dette vil påvirke Oslo Børs - torsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,20 prosent.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen skriver i en morgenkommentar at han spår at børsen åpner opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet 0,6, 1,2 prosent.

To -og ti års renten falt flere punkter etter oppløftende kommentarer fra Feds sjef, Jerome Powell. Powel ga uttrykk for at den økonomiske aktiviteten har svekket seg, men at en resesjon er ikke nærstående grunnet knallsterkt arbeidsmarkedet, skriver Berntsen.

Asia

Aksjene i Asia-Stillehavsregionen var stort sett høyere torsdag etter den amerikanske sentralbankens beslutning om å heve renten med 75 basispunkter for å bekjempe inflasjonen, et trekk som var allment forventet.

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen utvikler seg lite og ligger omtrent flatt.

Videre til Kina og Hongkong der det er blandet stemning. Shanghai Composite styrkes 0,57 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes med 0,56 prosent

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen med 0,72 prosent. I India er Sensex opp med 1,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,83 prosent og Straits Times i Singapore stiger 0,17 prosent.

Oljeprisen

Future-kontrakter på Brent-olje opp 0,54 prosent til en pris på 107,20 dollar per fat. Samtidig stiger futures på WTI-olje med 0,98 prosent, som tilsvarer en pris på 98,21 dollar per fat.

Til sammenlikning ble et fat nordsjøolje omsatt for 105,11 dollar ved børslutt i går, opp 0,7 prosent.

Oljegiganten Equinor kunne i går vise til et resultat på 6,76 milliarder dollar i årets andre kvartal, opp fra 1,94 milliarder dollar i andre kvartal i fjor. Selskapets driftsinntekter var på 36,39 milliarder dollar, opp fra 17,38 milliarder dollar i tilsvarende kvartal året før. 28. juli starter Equinor tredje transje på om lag 1,83 milliarder dollar av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022.

Wall Street

Onsdag kveld kom den etterlengtede rentebeslutningen fra Federal Reserve. USAs styringsrente ble satt opp 75 basispunkter, og er nå i intervallet 2,25 til 2,5 prosent.

Nasdaq steg 4,1 prosent til 12.032,42 poeng.

S&P 500 steg 2,6 prosent til 4.023,32 poeng.

Dow Jones steg 1,4 prosent til 32.195,38 poeng.

I tillegg til rentehevingen, melder amerikanske myndigheter at senatet har vedtatt et lovforslag om å støtte USAs halvlederindustri med 52 milliarder dollar, omtrent 500 milliarder kroner, ifølge CNBC. Intensjonen skal være å øke landets evne til å konkurrere mot Kina.

Meta publiserte tall etter stengetid, og bommet på forhåndsestimatene. Aksjen steg 6,6 prosent under dagens handel, men faller 1,1 prosent i etterhandelen.

I dag kommer det en flom av tallslipp, blant annet fra selskapene Apple, Amazon, MasterCard, Nestlé, Samsung, Shell og Intel for å nevne noen.

Oslo Børs

Oppturen fortsetter for hydrogen-aksjen Hynion. Mandag gikk aksjen opp nesten 16 prosent, tirsdag klatret den 21 prosent og onsdag gikk den opp ytterligere 23,8 prosent til 3,90 kroner. Det betyr at verdien på selskapet har doblet seg på én uke. For nesten to uker siden ble det kjent at Energimyndighetene i Sverige støtter Hynion med over 60 millioner svenske kroner til to hydrogenstasjoner.

Tirsdag meldte Scatec Solar at selskapet fikk et EBITDA-resultat på 517 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 601 millioner kroner i samme periode i fjor. DNB Markets nedjusterer nå kursmålet på Scatec fra 86 til 81 kroner. Aksjen falt 1,3 prosent til 103,75 kroner.