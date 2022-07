Solid start på Oslo Børs

Konkurrenten Aker BP stiger henholdsvis 1,4 prosent til en kurs på 328,4 kroner pr. aksje, mens Vår Energi er opp hele 4,2 prosent til en kurs på 39,2 kroner pr. aksje.

Bevegelser

I dag kom kvartalsrapporten til undervannsoperatøren Subsea 7. Selskapet hadde inntekter på 1.247 millioner dollar i årets andre kvartal, opp 4 prosent fra samme periode i fjor. Etter skatt satt selskapet igjen med et resultat på 22 millioner dollar. Aksjen stiger 4,6 prosent til en kurs på 84,6 kroner pr. aksje.

Datterselskapet til Subsea 7, havvindinstallatøren Seaway 7, faller 8,0 prosent til en kurs på 10,4 kroner pr. aksje. Selskapet leverte også sine kvartalstall i dag tidlig, der kvartalsrapporten viser at inntektene ble redusert fra 315 millioner dollar i andrekvartal 2021 til 260 millioner i andrekvartal 2022. Dette tilsvarer en nedgang på 17 prosent. Selskapets justerte EBITDA endte på -16 millioner dollar i andre kvartal, mot -18 millioner dollar samme periode i fjor.

Hynion fortsetter å stige på børsen og er opp 10,5 prosent til en kurs på 4,3 kr pr. aksje. Mandag gikk aksjen opp nesten 16 prosent, tirsdag klatret den 21 prosent og onsdag gikk den opp ytterligere 23,8 prosent til 3,90 kroner. Det betyr at verdien på selskapet har tredoblet seg på ti dager. For nesten to uker siden ble det kjent at Energimyndighetene i Sverige støtter Hynion med over 60 millioner svenske kroner til to hydrogenstasjoner.

Borr Drilling stiger 8,8 prosent til en kurs på 34,4 kroner pr. aksje. Riggselskapet, der vi finner Tor Olav Trøim blant de største aksjonærene, kom for under en uke siden til prinsipiell enighet med samtlige sikrede kreditorer om forlengelse av låneavtaler frem til 2025.

Hydrogenselskapet Nel stiger 6,8 prosent til en kurs på 16,5 kroner pr. aksje. Aksjen er skyhøyt omsatt på Oslo Børs torsdag.

Kraft Bank faller 10,7 prosent til en kurs på 10,0 kroner pr. aksje. Bjørn Maaseide var den som tok initiativet til å starte opp banken. Nå er den kjente investoren og tidligere sandvolleystjernen den største eieren i banken med 12,17 prosent av aksjene. Selskapet har også flere idrettsprofiler på aksjonærlisten. Fotballspillerne Rune Almenning Jarstein og Veton Berisha har henholdsvis 457.100 og 272.700 aksjer i selskapet.

Elektroimportøren stiger 8,0 prosent til en kurs på 54,0 kroner pr. aksje.

Carbon Transition stiger 7,5 prosent til en kurs på 1,15 kroner pr. aksje etter meldingen om at kjendisinvestor Ketil Skorstad foreslås som styremedlem i energiselskapet.