Oslo Børs holder seg godt inne i positivt terreng torsdag, og hovedindeksen står i skrivende stund i 1.230,56 etter 1,1 prosent oppgang.

De toneangivende Europa-børsene stiger også, men på langt nær så mye. Tyske DAX er nå opp 0,2 prosent og franske CAC 40 0,5 prosent. Wall Street stiger forsiktig fra start torsdag etter at dagens BNP-tall viste at amerikansk økonomi er i resesjon, dagen etter at Federal Reserve hevet styringsrenten med 75 basispunkter for andre rentemøte på rad.

Høyere renter er i utgangspunktet negativt for tech- og vekstaksjer, men likevel var det disse som viste vei og steg til dels kraftig. Nordnet-analytiker Roger Berntsen pekte i sin morgenrapport torsdag på at Fed-sjef-Jerome Powell i etterkant av rentemøtet ga uttrykk for at den økonomiske aktiviteten har svekket seg – men at en resesjon er ikke nærstående grunnet et knallsterkt arbeidsmarked.

Oljen tikker oppover

Oljeprisene har tikket oppover siden Fed-beslutningen.

Torsdag ettermiddag er Brent-oljen opp 1,7 prosent til 108,44 dollar pr. fat, noe som er drøye tre dollar over nivåene ved stengetid onsdag. WTI-oljen stiger 1,9 prosent til 99,08 dollar pr. fat.

– Etter resesjonsfrykt har risikosentimentet nå bedret seg som følge av optimisme i forbindelse med kvartalsrapporter og en mindre aggressiv Fed-retorikk. Dette støtter en oppgang i oljemarkedet, sier CMC Markets-analytiker Tina Teng til Reuters.

Oljeprisene henter også støtte fra fallende oljelagre og høyere bensinetterspørsel i USA.