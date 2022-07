New York-børsen faller etter resesjonsnyheter

Mange økonomer erkjenner dog at en reell resesjon er sannsynlig innen neste år med mindre inflasjonen kommer raskt ned. I juni var amerikansk totalinflasjon 9,1 prosent på årsbasis, den høyeste noteringen på over 40 år.

Renten skal ytterligere opp

Torsdagens BNP-tall kom i kjølvannet av rentebeslutningen fra Federal Reserve, som hevet styringsrenten med 75 basispunkter for andre rentemøte på rad – til intervallet 2,25-2,50 prosent.

Like etter annonseringen av trippelhevingen viste CME FedWatch Tool rundt 55 prosent sannsynlighet for en dobbelheving og rundt 40 prosent sannsynlighet for en ny trippelheving på rentemøtet i september.

Torsdag har dette endret seg til 76 prosent sannsynlighet for en dobbelheving og 24 prosent sannsynlighet for en trippelheving.

Ellers på makrofronten søkte 256.000 amerikanere søkte ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 23. juli, viste nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Konsensus pekte mot 253.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.359.000 pr. 16. juli.

Kraftig soloppgang

Blant enkeltaksjer utmerker solaksjer seg spesielt positivt, og eksempelvis First Solar spretter opp over 14 prosent. Oppgangen henger trolig sammen med politisk enighet i USA om en støttepakke til fornybar energi, etter at den konservative demokraten Joe Manchin har snudd og støtter resten av partiet.

Blant de mer positive Dow-komponentene finner vi teknologigigantene Cisco og Microsoft, begge med en oppgang på drøye 2 prosent. Sistnevnte la frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street onsdag, og misset både på topp- og bunnlinjen.

Boeing steg marginalt etter onsdagens kvartalstall som viste uventet sterkt salg av passasjerfly, men skyter mer fart torsdag og stiger 1,5 prosent. Walmart ble straffet med over 7 prosent kursfall etter mandagens resultatvarsel, men henter seg ytterligere inn igjen og er opp nye 2,4 prosent så langt i torsdagens handel.

Travelers er den tyngste Dow-komponenten og faller nesten 3 prosent, mens Honeywell er den sprekeste med godt over 3 prosent oppgang.

På Nasdaq faller Apple marginalt, mens Amazon stiger marginalt i forkant av dagens kvartalsrapporter som slippes etter stengetid. Intel trekker ned rundt prosenten i forkant av sine tall.