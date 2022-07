Grønt rally på Oslo Børs

Oslo Børs føk rett opp fra start torsdag, og selv om den dabbet av på slutten endte hovedindeksen i pluss 0,6 prosent på 1.224,52.

De toneangivende Europa-børsene stiger også, men på langt nær så mye. Tyske DAX er nå opp 0,2 prosent og franske CAC 40 0,5 prosent. Wall Street steg først forsiktig, men snudde så ned etter at dagens BNP-tall viste at amerikansk økonomi teknisk sett er i resesjon – dagen etter at Federal Reserve hevet styringsrenten med 75 basispunkter for andre rentemøte på rad.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte på pressekonferansen i kjølvannet av onsdagens rentemøte at han ikke tror økonomien har gått inn i en resesjon, og forklarte dette med at det er for mange områder av økonomien som presterer for godt.

– Vi prøver ikke å utløse en resesjon, og må det heller ikke, sa han ifølge Marketwatch.

Oljeprisen dabber av

Oljeprisene har stort sett tikket oppover siden Fed-beslutningen, men har snudd ned den siste timen.

Torsdag ettermiddag er Brent-oljen opp 0,4 prosent til 107,05 dollar pr. fat, noe som er rundt to dollar over nivåene ved stengetid onsdag. WTI-oljen stiger marginalt til 97,33 dollar pr. fat.

– Etter resesjonsfrykt har risikosentimentet nå bedret seg som følge av optimisme i forbindelse med kvartalsrapporter og en mindre aggressiv Fed-retorikk. Dette støtter en oppgang i oljemarkedet, sier CMC Markets-analytiker Tina Teng til Reuters.

Oljeprisene henter også støtte fra fallende oljelagre og høyere bensinetterspørsel i USA.

Samtidig opplyser åtte OPEC+-kilder til Reuters at OPEC+ vurderer å holde oljeproduksjonen stabil eller øke litt når samarbeidslandene møtes i neste uke. Fem av dem sier at produksjonen trolig vil bli holdt stabil.

På Oslo Børs fortsatte Equinor oppgangen etter onsdagens knalltall, med nye 0,5 prosent til 356,30 kroner på dagens klart høyeste volum. Aker BP steg 1,8 prosent til 329,80 kroner, mens Vår Energi endte opp med 2,5 prosent til 38,55 kroner.