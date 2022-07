Onsdag kveld kom den etterlengtede rentebeslutningen fra Federal Reserve, som sendte Wall Street-børsen rett til himmels. Indeksene Nasdaq, S&P 500 og Dow Jones steg henholdsvis 4,1 2,6 og 1,4 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 6,1 prosent.

Børsfesten fortsetter torsdag, tross informasjon om at den amerikanske økonomien nå teknisk sett er i en resesjon.

Nasdaq steg 1,1 prosent til 12.162,59 poeng.

S&P 500 steg 1,2 prosent til 4.072,17 poeng.

Dow Jones steg 1 prosent til 32.526,86 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 2,69 prosent, mens VIX-indeksen var ned 3,57 prosent til 23,19 ved børsslutt.

Det kan virke som at investorer satser på at den økonomiske nedgangen vil føre til at den amerikanske sentralbanken (Fed) avslutter sin aggressive rentekampanje, skriver CNBC.

Den amerikanske BNP-veksten falt med 0,9 prosent under årets andre kvartal, målt på årsbasis. Dette kommer etter et fall på 1,6 prosent i første kvartal. Dette vil si at den amerikanske økonomien nå er i en resesjon, rent teknisk sett. Men mange aktører, inkludert landets sentralbank, mener at gode tall fra arbeidsmarkedet samt høy aktivitet hos landets store virksomheter gjør at landet ikke er i en resesjon, i hvert fall ikke enda.

Renten skal ytterligere opp

Torsdagens BNP-tall kom i kjølvannet av rentebeslutningen fra Federal Reserve, som hevet styringsrenten med 75 basispunkter for andre rentemøte på rad – til intervallet 2,25-2,50 prosent.

Like etter annonseringen av trippelhevingen viste CME FedWatch Tool rundt 55 prosent sannsynlighet for en dobbelheving og rundt 40 prosent sannsynlighet for en ny trippelheving på rentemøtet i september.

Torsdag har dette endret seg til 76 prosent sannsynlighet for en dobbelheving og 24 prosent sannsynlighet for en trippelheving.

Amazon , Apple og Pfizer la torsdag ut sine tall for andre kvartal 2022.

Ellers på makrofronten søkte 256.000 amerikanere søkte ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 23. juli, viste nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Konsensus pekte mot 253.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.359.000 pr. 16. juli.