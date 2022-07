Dette vil påvirke Oslo Børs - fredag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,8 prosent like etter kl. 07:30 torsdag.

Asia

Asia-børsene trekker ned fredag, og trosser dermed gårsdagens oppgang på Wall Street, der nøkkelindeksene steg rundt 1 prosent på dagen da USA teknisk sett gikk inn i resesjon.

I Tokyo faller Nikkei 225 0,2 prosent og den bredere Topix-indeksen 0,5 prosent.

Foreløpige tall fra Japans statistikkmyndigheter viser fredag at industriproduksjon steg 8,9 prosent fra mai til juni, mens den falt 3,1 prosent på årsbasis. Konsensus pekte mot 3,7 prosent oppgang på månedsbasis.

KPI i Tokyo-området steg 2,5 prosent i juli på årsbasis, mens kjerneinflasjonen steg 2,3 prosent – mot ventet 2,2 prosent oppgang.

Videre til Kina der Shanghai Composite-indeksen 0,7 prosent, mens large cap-indeksen CSI 300 er ned over prosenten.

Videre varsler kinesiske myndigheter torsdag at Beijing trolig ikke vil stimulere økonomien, og dysset ned målet om en BNP-vekst på rundt 5,5 prosent.

«Dette hinter om at regjeringen ikke vil investere overdrevent i infrastrukturprosjekter for å nå det målet. Vårt syn er at dette ikke er så veldig negativt. Det vil gi mer rom for sentralmyndighetene å løse problemet med ikke-fullførte byggeprosjekter», skriver ING ifølge CNBC i et notat fredag.

I Hongkong faller Hang Seng 2,3 prosent, og tech-indeksen går tilbake rundt 4 prosent. Eiendomsaksjer tynger også

Alibaba er ned for tredje dag på rad, og faller fredag over 5 prosent etter meldingen om at flere Ant Group-direktører har trukket seg som Alibaba-partnere.