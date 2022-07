Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 12.232,15 poeng mens Dow Jones står i 32.5565,99 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.088,12 poeng.

Oljegigantene Chevron og Exxon Mobil er blant selskapene som har presentert sine kvartalstall fredag. Aksjene stiger henholdsvis 3,9 prosent og 2,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,71 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,9 prosent til 22,12.

PCE, som er prisindeksen for personlig konsum i USA, økte med 6,8 prosent på årlig basis i mai 2022. Kjerne-PCE, som er Feds foretrukne mål på prisveksten, steg med 4,8 prosent på årsbasis i juni, mot ventet 4,7 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,6 prosent, mot ventet 0,5 prosent.

Torsdag kom nye tall fra amerikanske myndigheter som viste at BNP-veksten i USA var negativ med 0,9 prosent på årsbasis i andre kvartal. I første kvartal falt BNP 1,6 prosent, og amerikansk økonomi er dermed teknisk sett i resesjon. Enkelte økonomer mener likevel at en bredere definisjon må gjelde.

«USAs økonomi ikke i resesjon - ennå», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets. Han mener nedgangen i BNP i de to siste kvartalene har svært ulike drivkrefter.

USAs finansminister Janet Yellen sa torsdag at nedgang i USAs BNP i to kvartaler på rad ikke beviser at landet nå er inne i en resesjon, melder Bloomberg News.

– En sann resesjon er en bred svekkelse av økonomien. Det er ikke det vi ser akkurat nå, sa Yellen på en pressekonferanse torsdag.