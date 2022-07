Saken oppdateres..

Hovedindeksen på Oslo Børs steg mandag 2,3 prosent til 1.253,18 poeng. De største europeiske indeksene FTSE 100, DAX og CAC 40 ser også foreløpig ut til å ende dagen med positivt fortegn.

Et frontkontrakten for et fat Nordsjøolje steg 2,8 prosent og kostet 110,14 dollar ved stengetid mandag. Frontkontrakten for WTI steg 4 prosent til 100,30 dollar fatet. – Det er mer sannsynlig at prisene vil stige enn falle, ettersom stramt tilbud oppveier enhver risiko for etterspørselen, sa Shell-sjef Ben van Beurden ifølge Bloomberg etter selskapets rekordtall torsdag.

«Det føles absolutt som om vi er tilbake i avveiningsmodus igjen, der sentimentet skifter mellom resesjonsrisiko i andre halvår og et fundamentalt underforsynt marked», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i SPI Asset Management ifølge Reuters fredag.

De tre store oljeselskapene steg sammen med oljeprisen fredag. Equinor steg 3,6 prosent til 369,00 kroner, Aker BP steg 1,2 prosent til 333,90 kroner, og Vår Energi steg 0,2 prosent til 38,64 kroner.

Også oljeserviceaksjene fikk seg en «boost» fredag. Etter fremleggelsen av kvartalstallene tidligere denne uken er meglerhusene svært positive til Subsea 7. Pareto, Fearnley og Sparebank1 Markets er alle ute med høyere kursmål mellom 120 og 150 kroner aksjen. Selskapet steg 43,9 prosent prosent til 86,82 kroner aksjen fredag.

Analytikerne er noe mer skeptisk til oljeservice- og seismikkselskapet PGS . Torsdag var analytiker Kim André Uggedal i SEB ute med en ny analyse, hvor han tror på en halvering i aksjekursen til PGS.

De må gjennom en refinansiering til, og vi mener det representerer stor risiko for dagens aksjonærer. I tillegg mener vi rett og slett at verdien av egenkapitalen er under dagens aksjekurs, sa analytikeren til Finansavisen. Fredag steg derimot aksjen videre, og endte opp 2,9 prosent.

Trøims høyt belånte riggselskapet Borr Drilling steg 11,6 prosent til 35,02 kroner.

Blant fredagens vinnere finner vi også Kahoot som steg 10,1 prosent til 22,94 kroner. Aksjen var den sjette mest omsatte på Børsen fredag. Hydrogenaksjen Hyon var dagens vinner og endte opp 21 prosent.

Software-selskapet Otello var også blant vinnerne, og steg over 14,3 prosent fredag. Selskapet annonserte tidligere at de ville betale ut 1,91 milliarder kroner i utbytte.

Blant de øvrige større selskapene på Oslo Børs var det flere med en god avslutning på børsuken. Norsk Hydro endte uken knallsterkt og opp 4,9 prosent, Storebrand endte opp 3 prosent og Aker endte opp 3,3 prosent fredag. Også Autostore steg over 5 prosent fredag.

I andre enden, og blant taperne finner vi en annen hydrogen aksje, Hynion som endte ned 7,1 prosent etter å ha falt drøye 13 prosent torsdag. Før dette tredoblet aksjen seg i løpet av ti dager. Green Energy Group falt over 5 prosent etter en rettet emisjon på 3 kroner. Dette tilsvarer en rabatt til over 19 prosent fra torsdagens sluttkurs.