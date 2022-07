Sterk oppgang på Wall Street

Samtlige av de tre nøkkelindeksene på Wall Street steg fredag.

Den industritunge Dow Jones -indeksen stiger med 0,97 prosent til 32.846,45 poeng.

-indeksen stiger med 0,97 prosent til 32.846,45 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen stiger med 1,42 prosent og står nå i 4.130,44 poeng.

-indeksen stiger med 1,42 prosent og står nå i 4.130,44 poeng. Nasdaq stenger som dagens vinner med en oppgang på 1,88 prosent, og indeksen står nå i 12.390,69 poeng.

Med dagens oppgang er juli den beste børsmåneden på Wall Street siden november 2020.

en tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,71 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,9 prosent til 22,12.

PCE, som er prisindeksen for personlig konsum i USA, økte med 6,8 prosent på årlig basis i mai 2022. Kjerne-PCE, som er Feds foretrukne mål på prisveksten, steg med 4,8 prosent på årsbasis i juni, mot ventet 4,7 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,6 prosent, mot ventet 0,5 prosent.

En noteverdig aksje fredag er Amazon, som stengte opp 10,4 prosent til en kurs på 135 dollar per aksje.

Olje

Ved stengetid på Wall Street faller oljeprisen bratt. Brent-oljen er i skrivende stund ned 3,83 prosent til en pris på 103,57 dollar per fat. Samtidig stiger WTI-oljen med 1,83 prosent, og et fat koster nå 98,18 dollar.

Oljegigantene Chevron og Exxon Mobil slapp begge kvartalstall fredag, der begge selskapene kunne melde om mer enn 200 prosent økning på bunnlinjen. Aksjene steg med henholdsvis 8,9 og 4,63 prosent.

Bevegelser

Meta , tidligere Facebook, var en av få aksjer som sank fredag. Aksjen stengte ned 1 prosent til 159,1 dollar per aksje. Fredag rykket Wells Fargo ut og sa at de er positive til aksjen.

Elbilgiganten Tesla stengte opp 5,5,8 prosent til en kurs på 891,45 dollar. Tidligere denne uken tok Tesla bitcoin-nedskrivninger på 170 millioner dollar i andre kvartal, viser SEC-dokumenter ifølge flere amerikanske medier. Elbilprodusenten bokførte også 64 millioner dollar i gevinster fra diverse bitcoin-salg.

Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group endte dagen i rødt, ned 2,06 prosent til en kurs på 10,92 dollar per aksje. Dette kommer etter at baltic dry-indeksen falt 2,6 prosent fredag.

Børsgiganten Apple steg pent med 3,28 prosent til en kurs på 162,5 dollar. Torsdag la selskapet frem kvartalstall, der de knuste forventningene. Teknologiselskapet hadde en omsetning på 97,3 milliarder dollar, opp fra 89,5 milliarder i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet en omsetning på 82,76 milliarder dollar.

Alphabet, holdingselskapet til Google, steg pent med 1,84 prosent til en kurs på 116,3 dollar. Selskapet bommet på forventningene for andrekvartal, der omsetningen endte på 69,69 milliarder dollar og selskapet oppnådde et driftsresultat på 19,45 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 69,9 milliarder dollar, og et driftsresultat på 20,33 milliarder dollar.

Krytovaluta

På krytomarkedet er bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, opp 0,15 prosent til en pris på 23.889,3 dollar per coin ved stengetid på Wall Street.

Av andre store kryptovalutaer synker ethereum med 0,2 prosent, mens XRP synker med 1,67 prosent.