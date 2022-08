Bred oppgang i det japanske markedet

I Japan er det bred oppgang der Nikkei 225-indeksen stiger med 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger med 0,84 prosent.

Videre til Kina der flere aksjer steg etter nye PMI-tall. Tallene var bedre enn Kinas offisielle PMI-data som ble offentliggjort i helgen, som hadde viste nedgang i fabrikkaktiviteten. Det kinesiske markedet reagerte greit på meldingen og Shanghai Composite styrkes 0,16 prosent.

Imidlertid svekkes Hang Seng i Hongkong med 0,32 prosent, etter at aksjen til Alibaba tapte seg 2,2 prosent i dag.

Fredag ​​i USA ble Alibaba lagt til en liste over selskaper som står i fare for å slettes under Holding Foreign Companies Accountable Act. De USA-noterte aksjene til selskapet stupte 11 prosent etter meldingen.

– Alibaba vil fortsette å overvåke markedsutviklingen, overholde gjeldende lover og forskrifter og etterstrebe en opprettholdelse av vår noteringsstatus på både NYSE og Hong Kong-børsen, uttalte selskapet mandag.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen med 0,11 prosent. I India er Sensex opp med 0,48 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,59 prosent og Straits Times i Singapore stiger 0,89 prosent.