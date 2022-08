Dette vil påvirke Oslo Børs - mandag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,4 prosent like etter kl. 07:00 mandag.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen skriver i en morgenkommentar at han spår en åpning på Børsen ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet 0,0 – 0,6 prosent.

Asia

I Japan er det bred oppgang der Nikkei 225-indeksen stiger med 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger med 0,84 prosent.

Videre til Kina der flere aksjer steg etter nye PMI-tall. Tallene var bedre enn Kinas offisielle PMI-data som ble offentliggjort i helgen, som hadde viste nedgang i fabrikkaktiviteten. Det kinesiske markedet reagerte greit på meldingen og Shanghai Composite styrkes 0,16 prosent.

Imidlertid svekkes Hang Seng i Hongkong med 0,32 prosent, etter at aksjen til Alibaba tapte seg 2,2 prosent i dag.

Fredag ​​i USA ble Alibaba lagt til en liste over selskaper som står i fare for å slettes under Holding Foreign Companies Accountable Act. De USA-noterte aksjene til selskapet stupte 11 prosent etter meldingen.

– Alibaba vil fortsette å overvåke markedsutviklingen, overholde gjeldende lover og forskrifter og etterstrebe en opprettholdelse av vår noteringsstatus på både NYSE og Hong Kong-børsen, uttalte selskapet mandag.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen med 0,11 prosent. I India er Sensex opp med 0,48 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,59 prosent og Straits Times i Singapore stiger 0,89 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisene åpnet uken med nedgang, etter at svake kinesiske tall bidro til å øke bekymringen for en global økonomisk nedgang og dempet oljeetterspørsel.

Brent-oljen er mandag morgen ned med 6,44 prosent til 102,92 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,28 prosent ned til 97,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Samtlige av de tre nøkkelindeksene på Wall Street steg fredag.

Den industritunge Dow Jones -indeksen stiger med 0,97 prosent til 32.846,45 poeng.

-indeksen stiger med 0,97 prosent til 32.846,45 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen stiger med 1,42 prosent og står nå i 4.130,44 poeng.

-indeksen stiger med 1,42 prosent og står nå i 4.130,44 poeng. Nasdaq stenger som dagens vinner med en oppgang på 1,88 prosent, og indeksen står nå i 12.390,69 poeng.

Med dagens oppgang er juli den beste børsmåneden på Wall Street siden november 2020.

En noteverdig aksje fredag er Amazon, som stengte opp 10,4 prosent til en kurs på 135 dollar per aksje.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg fredag 2,3 prosent til 1.253,18 poeng.

De tre store oljeselskapene steg sammen med oljeprisen fredag. Equinor steg 3,6 prosent til 369,00 kroner, Aker BP steg 1,2 prosent til 333,90 kroner, og Vår Energi steg 0,2 prosent til 38,64 kroner.

Også oljeserviceaksjene fikk seg en «boost» fredag. Etter fremleggelsen av kvartalstallene tidligere denne uken er meglerhusene svært positive til Subsea 7.

Blant fredagens vinnere finner vi også Kahoot som steg 10,1 prosent til 22,94 kroner. Aksjen var den sjette mest omsatte på Børsen fredag. Hydrogenaksjen Hyon var dagens vinner og endte opp 21 prosent.