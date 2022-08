Oslo Børs endte i rødt – Fredriksen-rederi steg på sektoroppgradering

DLTx steg 6,64 prosent. Selskapet fokuserer på utvikling, drift og støtte av blokkjeder. En av deres sentrale strategiene går ut på å tilby lagring via kryptovalutaen filecoin.

5th Planet Games steg 6,98 prosent etter at styreleder Jon Goldman fredag kjøpte 135.000 aksjer i selskapet.

Blant aksjene med oppgang var også Aker Horizons. Pareto Securities har tatt aksjen inn i meglerhusets månedsportefølje for august, og energianalytiker Tom Erik Kristiansen tror Aker Horizons vil gjøre det godt i andre halvår av året. Aksjen steg 3,52 prosent.

Fredag meldte DNB Markets at de senker kursmålet på Cambi-aksjen fra 12 til 8 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Meglerhuset kuttet omsetningsestimatet for 2022 med 11 prosent for å gjenspeile usikkerheten knyttet til forsyningskjedeproblemene som ble fremhevet i rapporten for første kvartal. På Oslo Børsen steg aksjen 0,32 prosent mandag.

Hydrogenaksjen, Hynion slår tilbake etter et fallet i slutten av forrige uke. Aksjen falt 13 og 7,1 prosent på henholdsvis torsdag og fredag. Mandag steg den 2,23 prosent til 3,21 kroner.

Shipping-aksjer stiger etter oppgradering

Flere shipping-aksjer steg mandag etter at DNB Markets oppgraderte flere aksjer i sektoren til kjøp. Meglerhuset ser betydelig oppsidepotensial i flere tankaksjer, og mener vendepunktet i shipping-sektoren nærmer seg.

Også Petter Haugen fra ABG Sundal Collier tror tankratene kan få et løft: «Shipping kommer til ta ut en vesentlig høyere andel av total verdiskapning i mange av verdens viktigste verdikjeder».

John Fredriksens Frontline ledet an med en oppgang på 5,06 prosent. ABG analytikeren sitt toppvalg Okeanis endte opp 3,08 prosent opp. Også Golden Ocean ble løftet mandag, med en oppgang på 1,61 prosent.

Det Oslo Børs-noterte rederiet BW LPG sluker tradingvirksomheten til spanske Vilma Oil. På Oslo Børs steg aksjen 1,45 prosent.

Bilshippingselskapet Wallenius Wilhelmsen blir også pekt ut som interessant. Aksjen endte opp 3,48 prosent til 66,85 kroner.