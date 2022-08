Wall Street starter en ny måned etter at juli ble den sterkeste måneden siden 2020.

Slik ser det ut rundt kl.18:30:

S&P 500 stiger 0,05 prosent til 4.137 poeng.

Dow Jones stiger 0,21 prosent til 32.913 poeng.

Nasdaq er faller 0,39 prosent til 12.439 poeng.

De tre store amerikanske aksjeindeksene hadde alle sin sterkeste måned i juli. S&P 500 og Dow Jones steg henholdsvis 9,1 prosent og 6,7 prosent i juli, den største oppgangen siden november 2020, ifølge CNBC.

Nasdaq steg hele 12,4 prosent i juli, noe som gjorde det til den beste måneden siden april 2020, drevet av oppgang i teknologisektoren.

– Vi ser et lettelsesrally i aksjemarkedet, ettersom at pessimismen nådde ekstreme nivåer, og ettersom at de langsiktige rentene har kommet ned igjen, sa Chris Zaccarelli, investeringssjef for Independent Advisor Alliance.

Kvartalsesongen preger stemningen

Sist uke rapporterte teknologiske tungvektere som Apple og Amazon kvartalstall. Begge leverte bedre enn forventet.

I alt forventes 148 selskaper i S&P 500 å gi ut tall i løpet av de neste fem dagene, inkludert Starbucks, Caterpillar, JetBlue, Yum Brands og Booking Holdings.

Fredag morgen offentliggjøres også månedens viktigste USA-tall, såkalte Non Farm Payrolls.

Boeing får godkjenninger

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) godkjente fredag ​ Boeings kvalitetskontroller, noe som tillater selskapet å gjenoppta leveransen av 787 Dreamliners, skriver Reuters.

Boeing har hatt produksjonsproblemer med flyene i mer enn to år og i september 2020 sa FAA at de «undersøkte produksjonsfeil» i rundt 787 jetfly.

Aksjen stiger over 6 prosent på Nasdaq-børsen.

Trøbbel for Google

Sist uke leverte Alphabet kvartalstall som var svakere enn forventet.

I ettertid sa Googles adm. direktør Sundar Pichai i et møte med ansatte at de må forbedre produktiviteten, og at det er behov for mer effektivitet og fokus.

«Det er reelle bekymringer for at produktiviteten vår som helhet ikke er der den skal være for antall ansatte vi har.» skal han ha sagt ifølge CNBC.

Nylig kunngjorde også Pichai at selskapet ville begrense ansettelser og investeringer gjennom 2023.

Google-eier, Alphabet, faller 1,4 prosent få minutter etter at handelen tiltar.