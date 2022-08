Rød start etter beste måned siden 2020

Juli ble den beste måneden for teknologiindeksen Nasdaq på Wall Street siden april 2020. Første handelsdag i august var imidlertid ikke like positiv.

Den industritunge Dow Jones -indeksen sank med 0,14 prosent til 32.799,18 poeng.

-indeksen sank med 0,14 prosent til 32.799,18 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen sank mandag med 0,28 prosent, og står nå i 4.118,63 poeng.

-indeksen sank mandag med 0,28 prosent, og står nå i 4.118,63 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte også dagen i rødt, ned 0,18 prosent til 12.368,98 poeng.

– Vi ser et lettelsesrally i aksjemarkedet, ettersom at pessimismen nådde ekstreme nivåer, og ettersom at de langsiktige rentene har kommet ned igjen, sa Chris Zaccarelli, investeringssjef for Independent Advisor Alliance.

Yielden på 10-årige statsobligasjoner sank med 0,044, mens samme tall for 30-årige statsobligasjoner var ned 0,049.

Olje

Ved stengetid på Wall Street er brent-oljen kraftig ned med 7,24 prosent til en pris på 99,87 dollar per fat. Samtidig synker WTI-oljen med 5 prosent, og et fat koster nå 93,71 dollar.

En viktig faktor for prisfallet er skuffende industritall fra Kina, samt høye skuldre i markedet i forkant av OPEC+-møtet onsdag.

På New York-børsen reagerer oljeaksjene negativt. Exxon Mobil , som forrige uke kunne melde om et historisk godt andrekvartal, endte dagen ned 2,53 prosent til en kurs på 94,48 dollar per aksje. Samtidig sank Chevron , som også presenterte tall forrige uke, sank 2 prosent til en kurs på 160,56 dollar.

Bevegelser

En av dagens vinnere var flyprodusenten Boeing, som endte dagen opp 6,13 prosent til en kurs på 169,07 dollar. Forrige uke presenterte selskapet kvartalstall, der selskapet fikk et kjerneresultat pr aksje på -0,37 dollar i andre kvartal 2022, mot 0,40 dollar samme kvartal året før, ifølge en melding fra selskapet onsdag.

Royal Caribbean Cruises sank bratt med 7,54 prosent til en kurs på 35,79 dollar per aksje. Samtidig sank konkurrenten Carnival Corporation med 1,55 prosent til 8,92 dollar.

Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group steg pent med 3,5 prosent til en kurs på 11,3 dollar per aksje. Dette skjer til tross for at Baltic Dry-indeksen sank for syvende dag på rad mandag.

Energidrikk-produsenten Celsius Holding endte dagen kraftig opp med 11,14 prosent til en kurs på 98,87 dollar per aksje. Dette kommer etter at PepsiCo , som endte dagen opp 1,14 prosent, har kjøpt seg kraftig opp i selskapet.

Kryptovaluta

Like etter klokken 22.30 synker bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, med 1,27 prosent til en pris på 32.019,8 dollar per coin.

Samtidig synker andre store valutaer som ethereum og XRP med henholdsvis 3,26 og 0,93 prosent.