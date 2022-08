Helrødt i Asia etter økt politisk spenning

I Kina og Hongkong ser man et bredt fall etter økt geopolitisk spenning over USAs speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosis, potensielle besøk til Taiwan. Shanghai Composite faller 2,86 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes med 2,71 prosent

Den økte spenningen i Asia påvirker ikke bare kinesiske markeder. Videre til Japan faller Nikkei 225-indeksen med 1,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 1,74 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen med 0,72 prosent. I India er Sensex ned med 0,53 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,16 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,18 prosent. Sentralbanken i Australia økte styringsrenten med 50 basispunkter til 1,85 prosent tirsdag, og stod dermed til konsensusprognosen til Trading Economics på ventet 1,85 prosent.

Økt spenning

En kilde hos Reuters uttalte at USA hadde informert et fåtall allierte om Pelosis besøk til Taiwan. To andre kilder sa at Pelosi skulle møte en liten gruppe aktivister som er frittalende om Kinas menneskerettighetsrekord under oppholdet i Taiwan, muligens onsdag, skriver CNBC.

Taiwans utenriksdepartement sa at det ikke har noen kommentarer til rapporter om Pelosis reiseplan og ingen ytterligere informasjon å dele med media.

Spenningsnivået mellom USA og Kina har økt gradvis etter at Russland invaderte Ukraina tidligere i år. I tillegg skaper USA-vennlige Taiwan skapt nye utfordringer landene i mellom. Taiwan som sammen med Hong Kong og Macau, inngår i Kinas «One Country, Two Systems» konstitusjonelle prinsipp, skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen.

Angående Pelosi sin reise, advarte Beijing om at hæren «aldri ville sitte passivt» og vil «opprettholde Kinas suverenitet og territorielle integritet», uttalte utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian på en pressekonferanse mandag.

Flere kinesiske krigsfly har fløyet nær senterlinjen i Taiwanstredet tirsdag, sier kilder til Reuters. Flere krigsskip har også holdt seg nær grensen, mens Taiwan har latt fly overvåke situasjonen.

Et av Taiwans største selskaper, Taiwan Semiconductor Manufacturing Companys (TSMC)-aksjer falt 2,58 prosent etter nyhetene om det potensielle besøket. Samtidig da den amerikanske Kongressen vedtok et historisk føderalt program på 52 milliarder dollar for å øke innenlandsk produksjon av halvledere, inkluderte det en betydelig advarsel om at selskaper som mottar finansieringen må love å ikke øke produksjonen av halvledere i Kina. Dette inkluderer i utgangspunktet TSMC.

Russland øker eksport til Kina

Samtidig som spenningen øker rundt Taiwan har russiske Gazprom økt eksporten til Kina. Det russiske energiselskapet økte i årets sju første måneder eksporten av gass til Kina med 61 prosent, opplyser det russiske selskapet. Gazproms samlede produksjon falt i årets første sju måneder med 12 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.