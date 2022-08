Dette vil påvirke Oslo Børs - tirsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,38 prosent rundt 07:30.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen skriver i en morgenkommentar at han spår en åpning på Børsen ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5 . -0,1] prosent.

Økt geopolitisk spenning mellom USA og Kina, verdens to største økonomier, skremte investorene i Asia i natt. Det er naturlig å anta at dette vil prege de europeiske børsene, inkludert Oslo Børs i dag, skriver analytikeren.

Asia

I Kina og Hongkong ser man et bredt fall etter økt geopolitisk spenning over USAs speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosis, potensielle besøk til Taiwan. Shanghai Composite faller 2,86 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes med 2,71 prosent

Den økte spenningen i Asia påvirker ikke bare kinesiske markeder. Videre til Japan faller Nikkei 225-indeksen med 1,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 1,74 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen med 0,72 prosent. I India er Sensex ned med 0,53 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,16 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,18 prosent. Sentralbanken i Australia økte styringsrenten med 50 basispunkter til 1,85 prosent tirsdag, og stod dermed til konsensusprognosen til Trading Economics på ventet 1,85 prosent.

En kilde hos Reuters uttalte at USA hadde informert et fåtall allierte om Pelosis besøk til Taiwan. To andre kilder sa at Pelosi skulle møte en liten gruppe aktivister som er frittalende om Kinas menneskerettighetsrekord under oppholdet i Taiwan, muligens onsdag, skriver CNBC.

Angående Pelosi sin reise, advarte Beijing om at hæren «aldri ville sitte passivt» og vil «opprettholde Kinas suverenitet og territorielle integritet», sa utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian på en pressekonferanse mandag.

Oljeprisen

Frontkontrakten for september på Brent-oljen er mandag morgen ned med 0,81 prosent til 99,27 dollar fatet, mens frontkontrakten for september på WTI-oljen faller 0,73 prosent ned til 93,2 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 100,03 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen har falt kraftig siden fredag. En viktig faktor for prisfallet er skuffende industritall fra Kina, samt høye skuldre i markedet i forkant av OPEC+-møtet onsdag.