Oslo Børs åpner svakt opp

Onsdag åpner hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent og står dermed i 1.251,34 poeng.

En viktig faktor på Oslo Børs onsdag er OPEC+-møtet som skal finne sted senere i dag. Ved åpningstid på Oslo Børs er brent-oljen opp 0,14 prosent til en pris på 100 dollar per fat. Samtidig synker WTI-oljen med 0,5 prosent, og et fat koster nå 94 dollar.

Opec+ samles virtuelt, og en Bloomberg-undersøkelse blant tradere og analytikere antydet at det er mer sannsynlig at kartellet vil holde produksjonen stabil i september enn at de blir enige om en økning.

Av oljeaksjene åpner Equinor svakt opp 0,2 prosent til en kurs på 366 kroner per aksje. I går ble det kjent at Statnett ber Equinor videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad midlertidig. Opposisjonen ber regjeringen ta grep raskt.

Aker BP åpner opp 0,5 prosent til en kurs på 321,6 kroner. Vår Energi stiger også fra start med 0,45 prosent til 38,64 kroner. I går ble det rapportert at aksjen var en av de mest populære på Nordnet i juli.

Bevegelser

Atlantic Sapphire stiger pent med 3,5 prosent til en pris på 23,6 kroner per aksje. Onsdag rykket Arctic Securities ut med en oppgradering av aksjen.

Targovax er så langt en av dagens vinnere med en oppgang på 8,35 prosent til 1,375 kroner.

På den andre enden av skalaen er Norwegian Energy Company dagens taper, og faller med 17 prosent til en kurs på 378 kroner per aksje. Dette skjer etter det ble kjent at datoen for gassopphentingen i det danske gassfeltet Tyra er flyttet til vinteren 2023/2024.

Awilco Drilling stiger 10,56 prosent til en kurs på 3,77 kroner per aksje.

Akva Group synker med 5,23 prosent til 61,6 kroner. Dette kommer etter at selskapet rapporterte at de venter en omsetningsvekst på 9 prosent i andrekvartal.

Elop stiger onsdag med 1 prosent til 2,07 kroner per aksje. Onsdag ble det kjent at Elop har avtalt de prinsipielle vilkårene i en avtale der de skal kjøpe 65 prosent av aksjene i elektroentreprenøren Hadeland Elektro.

SAS stiger svakt med 0,34 prosent til en kurs på 0,647 kroner per aksje. Onsdag ble det kjent at selskapet har en samlet gjeld på over 58 milliarder svenske kroner, nesten 56 milliarder norske kroner, mens likviditeten er på under 8 milliarder.

PGS stiger onsdag morgen pent med 4,7 prosent til 7,025 kroner.