Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen på handelsplattformen IG Trading er Oslo Børs opp 0,5 prosent like før klokken 07:00 torsdag. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet spår at Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6 , 0] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,25 prosent, samtidig som den brede Topix-indeksen utvikler seg flatt med en oppgang på fattige 0,02 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite med 0,15 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong, der flere av kinas største selskaper notert, stiger kraftig med 1,45 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 0,2 prosent, mens Senex i india stiger pent med 0,4 prosent. S&P/ASX 200 i Australia stiger med 0,07 prosent, mens Straits Times I Singapore styrker seg med 0,15 prosent.

Hele Asia-oppdateringen kan du lese her.

Oljeprisen

Torsdag morgen stiger spotprisen på brent-oljen med 0,04 prosent til en pris på 97,05 dollar per fat. Samtidig stiger spotprisen på WTI-olje svakt med 0,01 prosent, og et fat fat koster nå 90,93 dollar per fat.

Onsdag uttalte FNs generalsekretær António Guterres anklager olje- og gassindustrien for umoralsk og grotesk grådighet på bekostning av verdens fattigste og klimaet.

– Det er umoralsk at olje- og gasselskap får rekordoverskudd som følge av denne energikrisen, på bekostning av fattige mennesker og samfunn og til massive kostnader for klimaet, sa Guterres.

– Jeg ber alle regjeringer om å skattlegge denne overdrevne profitten og benytte pengene på å hjelpe de mest sårbare menneskene gjennom disse vanskelige tidene, avsluttet Guterres.

På Opec+-møtet tidligere i dag ble det bestemt at medlemslandene vil øke oljeproduksjonen i september med 100.000 fat pr. dag. Dette er den minste produksjonsøkningen i kartellets historie.

Oljeprisen steg omtrent 1 prosent da nyheten ble offentliggjort, men falt raskt tilbake til onsdagens åpningsnivåer. Ved børsslutt var prisen på både Brent- og WTI-oljen opp 0,1 prosent for dagen, til henholdsvis 100,71 og 94,60 dollar pr. fat.

Wall Street

Overraskende gode makrotall lettet på bekymringer rundt en unngåelig resesjon, og Wall Street fikk endelig en grønn dag etter to dager med nedgang.

De toneangivende indeksene i New York endte som følger:

Nasdaq steg 2,83 prosent til 12.698 poeng.

S&P 500 steg 1,83 prosent til 4.165 poeng.

Dow Jones steg 1,53 prosent til 32.890 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 2,7 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen falt 8,52 prosent til 21,7.

Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen (ISM) for tjenesteytende sektor var 56,7 i juli, sammenlignet med 55,3 i foregående måned. På forhånd var det ventet en indeks på 53,5. Økningen viser til den sterkeste veksten i tjenestesektoren i på tre måneder, og ristet av bekymringer om at USA allerede er i resesjon.

Også tall for ny ordre av industrivarer steg overraskende 2,0 prosent på månedsbasis i juni, mot en økning på 1,8 prosent måneden før, ifølge tall Trading Economics.